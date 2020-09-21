小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

記者王則絲／台北報導

外型時髦漂亮，卻裝不下什麼東西的「小廢包」，是許多女孩們近年來的心頭好，不過隨著秋意漸涼，是時候該搭配上更有份量感的「大包」，許多女星們也早已換上大包，包括曾之喬、王淨、吳映潔（鬼鬼），以及孟耿如、宋芸樺、謝欣穎⋯⋯等在IG上擁有眾多追蹤粉絲的藝人，都選擇背上更實用好裝的LONGCHAMP訂製包系列和THE MARC JACOBS的可愛托特包。

▲曾之喬訂製的「聊（L）姐（J）包」。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



繼曾之喬上回用火辣身材演繹她訂製的專屬LONGCHAMP My Pliage包款，更多名人們也紛紛跟上腳步，分享自己獨一無二的包款，像是王淨就選擇印上了一個大大的「G」代表英文名字「Gingle」，林映唯（小美）則是使用「M」，十分大器！

▲王淨、林映唯（小美）選用單個英文字母訂製也很有特色！（圖／翻攝自IG@_ginglebellaaa、patricia_meimei）



女星吳映潔（鬼鬼）挑選了搶眼的亮黃色當底色印上「G.M」（GEMMA）兩個字母，與她活潑俏麗的風格相符，搭配穿著宣洩出潮流韻味；歌手李千那穿上時髦的拼接格紋洋裝，手中的訂製包則是採用低調的黑白色調呈現，善用訂製細節展現個性。LONGCHAMP的My Pliage訂製系列在推出後頗受藝人女星們喜愛，今年秋冬又再度升級，加入了更多顏色、字母、圖案的選擇，讓大家都能夠自己當設計師，做出最適合自己的包款。

▲鬼鬼、李千那的LONGCHAMP訂製包款。Longchamp My Pliage Signature字母摺疊肩背包NT＄11,200。（圖／翻攝自IG@gemma_811、n_a_n_a_l_e_e）



MARC JACOBS支線THE MARC JACOBS所推出的「THE TOTE BAG」托特包系列包款，也是今年明星們非常喜歡的實用大包款式，方正的包型容量大又方便收納，採用耐重、耐髒的帆布材質，並加上拉鍊來提升安全性，有分為大型與小型，小型托特包於日常使用空間十分綽綽有餘，大型托特包甚至可當作兩天一夜行李包使用。

▲宋芸樺的黑白托特包。（圖／翻攝自IG@bravolav）



宋芸樺用帥氣的黑色穿搭來呼應手中的純黑THE TOTE BAG款式，謝欣穎使用的是丹寧藍色托特包，不論是搭配褲裝、優雅裙裝都很適合，而孟耿如則是和Selina一樣選擇了可愛的蜜桃粉紅色，襯托出甜美氣質。THE TOTE BAG中性的外型毫無搭配限制，男生使用同樣無違和，尺寸上很剛好，十分清新好看。

▲The Marc Jacobs 帆布The Tote Bag（大）NT＄9,990、（小）NT＄8,990。（圖／翻攝自IG）