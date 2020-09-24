「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

編輯／ChiNg 圖／由IG手繪家Eva授權提供
有多少情話是以玩笑的方式脫口而出？如果太過甜膩的甜言蜜語說不出口，不如試試詼諧的「撩妹語錄」吧！Instagram上高人氣的「Eva手繪」想必是想替乏味的生活增添點樂趣，分享了諸多讓人聽了會心一笑的「撩妹金句」，逗得粉絲無論男女都直呼「好有趣！」。在這個生活步調越來越快的社會，茶餘飯後就是需要一些幽默感，說不定你還能無心插柳柳成蔭，讓對方小鹿為你亂撞。
＃別抱怨了
要是你不怕麻煩的話，那就麻煩跟我在一起喔，謝謝配合。
＃親口說晚安
親口說的晚安特別有誠意，對吧？
＃和唐僧的區別
妳跟猴子的區別就是猴子住在山裡，而妳住在我心裡。
＃沒有你的地方叫寂寞
有你的遠行才叫旅行，沒有你的地方是客死他鄉，去哪裡從來不是重點，而是跟誰一起。
＃看到你我就心跳加速
警察杯杯就是他～該怎麼處罰好呢？那就抱緊處理吧（喂）。
＃我的心被你買走了
此商品沒有七天鑑賞期，售後一概不接受退貨，要負責到底唷。
＃心裡多了你
都是你害的，霸佔我的心害人家心裡負擔變好重～難道這就是最甜蜜的負荷？
＃可愛得過分
欸你今天特別怪，怪可愛的（羞）。
＃這樣才能靠近你的心啊
跟李聖傑一起把想念收進胸前左邊口袋，因為心臟在左邊呀。
＃我想早點夢到你啊
有時候不說晚安是為了隔天可以再跟你說早安，希望不要變成林依晨說的「用你的早安陪我吃晚餐」……這樣有點太可憐了。
＃請不要道聽塗說
希望我們之間不要有誤會，所以我必須澄清一下，那些謠言都是真的。
＃我在yeeeee你
（呼氣）我在乎你呀，希望不要被告性騷擾……
＃藏也藏不住
玩遊戲玩出新境界～「我喜歡你！」抱歉我剛剛玩真心話大冒險輸了，但我選的是真心話（羞）。
＃配上你的笑會過甜
不好意思，請給我一杯跟妳一樣甜的無糖綠茶（喂）。