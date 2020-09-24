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「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

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編輯／ChiNg 圖／由IG手繪家Eva授權提供

有多少情話是以玩笑的方式脫口而出？如果太過甜膩的甜言蜜語說不出口，不如試試詼諧的「撩妹語錄」吧！Instagram上高人氣的「Eva手繪」想必是想替乏味的生活增添點樂趣，分享了諸多讓人聽了會心一笑的「撩妹金句」，逗得粉絲無論男女都直呼「好有趣！」。在這個生活步調越來越快的社會，茶餘飯後就是需要一些幽默感，說不定你還能無心插柳柳成蔭，讓對方小鹿為你亂撞。

＃別抱怨了

要是你不怕麻煩的話，那就麻煩跟我在一起喔，謝謝配合。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃親口說晚安

親口說的晚安特別有誠意，對吧？

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃和唐僧的區別

妳跟猴子的區別就是猴子住在山裡，而妳住在我心裡。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃沒有你的地方叫寂寞

有你的遠行才叫旅行，沒有你的地方是客死他鄉，去哪裡從來不是重點，而是跟誰一起。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃看到你我就心跳加速

警察杯杯就是他～該怎麼處罰好呢？那就抱緊處理吧（喂）。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃我的心被你買走了

此商品沒有七天鑑賞期，售後一概不接受退貨，要負責到底唷。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃心裡多了你

都是你害的，霸佔我的心害人家心裡負擔變好重～難道這就是最甜蜜的負荷？

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃可愛得過分

欸你今天特別怪，怪可愛的（羞）。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃這樣才能靠近你的心啊

跟李聖傑一起把想念收進胸前左邊口袋，因為心臟在左邊呀。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃我想早點夢到你啊

有時候不說晚安是為了隔天可以再跟你說早安，希望不要變成林依晨說的「用你的早安陪我吃晚餐」……這樣有點太可憐了。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃請不要道聽塗說

希望我們之間不要有誤會，所以我必須澄清一下，那些謠言都是真的。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃我在yeeeee你

（呼氣）我在乎你呀，希望不要被告性騷擾……

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃藏也藏不住

玩遊戲玩出新境界～「我喜歡你！」抱歉我剛剛玩真心話大冒險輸了，但我選的是真心話（羞）。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

＃配上你的笑會過甜

不好意思，請給我一杯跟妳一樣甜的無糖綠茶（喂）。

▲IG手繪家@evaliu1998撩妹金句。（圖／由@evaliu1998授權提供）

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關鍵字：

手繪家, IG, 撩妹語錄
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