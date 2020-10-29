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仙女養成術／2020秋冬彩妝３大流行重點　「紅色風潮」正夯　

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▲▼自然美專題2020秋冬彩妝。（圖／品牌提供）

▲各大品牌時裝秀不僅能看下一季服裝配件流行，更能看出妝容流行趨勢。(圖／品牌提供，以下同)

編輯／Amanda　

每季四大時裝秀不僅喜愛時尚潮流的人會關注，就連許多彩妝、髮型造型師也不會錯過。因為各品牌時裝周秀上的造型不僅能看出當季服裝、配件的流行重點，連接下來流行的妝容、髮型都能窺探一二。而2020秋冬彩妝趨勢你掌握好了嗎？還不知道也沒關係，快跟《ET FASHION》一起從runway秀圖記好本季妝容3大重點。

▲▼自然美專題2020秋冬彩妝。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO以亮紅色紅唇搭配紫粉色調眼頰妝，Chloé則是以深紅色唇妝為主角。

＃紅色風潮

今年秋冬紅色風潮又重新席捲而來，不論是眼妝、唇妝都是重點之一。眼妝的部分，各種色調的「紅」都可以，不論是亮紅、磚紅、酒紅，甚至是粉紅，都很吸睛；而唇的紅色趨勢，則是以鮮豔紅色、棕紅色、深紅色等3大色系為主。

▲▼自然美專題2020秋冬彩妝。（圖／品牌提供）

▲Dior、PRADA都以微霧光感的輕盈底妝帶出好像自然天生的好膚質。

＃微霧光無瑕肌

近幾年來，底妝不再只是以單純的霧面無瑕、水潤光澤區分，而是綜合兩者特點的微霧光無瑕肌，有著霧感底妝的柔焦平滑感，又帶有像是肌膚自然透出的透亮光感。
而今年秋冬更是微霧光底妝的天下，對於乾性肌來說不會太乾卡粉，而對於油皮則不會過於水潤，顯得猶如是豬剛鬣般出油一整臉，不論何種膚質都能駕馭。

▲▼自然美專題2020秋冬彩妝。（圖／品牌提供）

▲CHANEL以顏色飽和的眼線搭配棕紅色唇彩，再加入粉色調眼彩妝點細節；LOEWE則是以裸棕色唇妝搭配小範圍輕煙燻眼妝。

＃棕色調唇妝

從去年開始紅起來的棕色調唇彩，到今年依舊持續大紅，尤其是融入紅調的棕紅色更是越來越受歡迎，不僅因棕紅色比紅色柔和好駕馭，又能平衡偏黃膚色，比奶茶色更顯白顯氣色，可優雅性感，也可個性有氣勢。此外，帶著橘色調的赤陶色、混入粉色的奶茶粉裸色也都很夯。

 ►►►可搭配這些打造2020秋冬時尚妝容

▲▼仙女養成術/2020秋冬彩妝3大流行重點 。（圖／記者黃克翔、湯興漢）

▲自然美 LAB潤澤系保養型唇彩（2入組），1,900元。

以保養系彩妝概念打造的LAB潤澤系保養型唇彩，添加山茶花修護精萃、神經醯胺、玫瑰果油、荷荷芭油等天然護膚成分，上妝同時呵護雙唇，質地潤澤且飽和顯色，共有鮮明紅色系的#L01辣椒蹦蹦和玫瑰粉色#L02牡丹花瓣等2種色選。


「同場加映」：做好妝前保養才有完美底妝

不管你是喜歡霧面無瑕、水潤光澤或近來很夯的微霧光，想要擁有服貼、持久的完美底妝，不僅使用的底妝品很重要，妝前保養更是重要！

自然美資深美容老師梁冬青提醒，尤其現在正值秋季換季，氣候較為乾爽、溼度較低，容易有卡粉不吃妝的狀況，上妝前一定要先加強臉部保濕，建議濕敷化妝水或面膜，妝前多一步讓妝感更為服貼。

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關鍵字：

2020, 秋冬, 彩妝, 流行趨勢, 流行, 妝容, 重點, 自然美
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