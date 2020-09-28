fb ig video ETtoday search mobile

社會寫實派插畫揭穿日常劣根性　說要多運動，但爬個樓梯都要我命

>

編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@gudim_public

所謂的「黑色幽默」幾乎能成為現代人的代表作之一了，以歡樂的氛圍去包裝社會最真實的一面，以幽默的口吻去揭發日常生活中被我們忽略的小細節，帶有勸世意涵同時更是達到自娛目的。位在莫斯科的社會寫實派IG手繪家「Anton Gudim」即是最好的例子之一，藉輕鬆可愛的插圖道盡生活裡人們的矛盾以及人類與身俱來的劣根性，既有趣又富哲理！

＃「事情只做一半」系列

心裡想：我一定要抓緊時間多健身、多運動，而大多數時間連爬個樓梯都要我的命。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

心裡想：為了保護地球我一定要堅持使用環保用具，但菸不能不抽......

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

存了好久的錢終於買到這個貴桑桑的皮夾，但錢都花在買皮夾了（哭）。
 

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃越活越退化

近幾年由「Snapchat」率領流行的「狗狗吐舌頭自拍濾鏡」讓全世界開始瘋狂玩自拍特效，無論是貓是狗還是猴子，各種動物樣樣來，所以人到底是進化了，還是越活越退化呢？

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃coffee, tea or tear？

Tea（茶）跟tear（眼淚）只有一字之別啊～生活太累的時候，不如讓自己的情緒好好釋放一下吧。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃要曬太陽的運動絕不做

這個直接中槍啊……寧願在室內開冷氣踩飛輪、用跑步機，也絕不踏出家門頂著太陽跑步或騎「真的」腳踏車。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃破一下才時尚

這根本是破褲、乞丐裝2.0，除了手套的關節部分，還有鞋跟也要一起破啊，現在可是越破越時尚的時代。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃我就是咖啡本人

較昂貴的咖啡店、飲料店有一個習慣就是在杯子寫上客人的名字，養成了某些人藉機炫富的觀念，到底你叫John還是那杯飲料叫John呀？

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃「看起來」好就好了

就好像很多人明明坐在副駕卻說：「開了一天的車好累呀！」，甚至跟路邊隨便一台車合照假裝是自己的，好像「看起來好」比實際上好不好還重要。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃修到連媽媽都認不出來

精湛的修圖技術讓照片裡的樣子根本像是變了一個人，臉型、膚色都還算小事，別一不小把下巴修不見了呀。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃健（休）身（息）是為了走更長遠的路

真的很多人進健身房就是霸佔器材，不是玩手機就是發呆休息，「打卡式」的自欺欺人騙自己有在運動。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃起床，人生就成功一半了

每天早上最糾結的就是「再睡半小時」，只要克服睡魔勇敢起床，你就是人生勝利組。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃都是裝飾用

耳機掛脖子、墨鏡夾胸口或是口罩戴下巴，這類穿搭現在路上應該不陌生，功能性降到最低，好看最重要。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃替代性手指

這絕對是2020年最實用的設計，為了減少肢體接觸，不如讓「旋轉式手指」來替你與外界互動吧。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

＃天生防疫達人

以前大家都說我是邊緣人，現在人稱我是防疫達人（笑）。

▲莫斯科IG社會寫實派手繪家。（圖／翻攝自IG@gudim_public）

►感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

►星巴克不只咖啡好喝！爆米花、洋芋片超涮嘴　5款激推零食快囤貨

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

插畫, 幽默, IG, instagram, 日常
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合

金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追

金鐘・紅毯／許光漢安全牌輸了！「三帥男星」出爐　范少勳酒紅套裝緊追

金鐘･紅毯／豐腴女出頭天　鍾欣凌斗篷禮服殺出重圍 社會寫實派插畫揭穿日常劣根性　說要多運動，但爬個樓梯都要我命 奧斯塔羅12星座一周運勢0928-1004　巨蟹迎接新機會、天秤多關心伴侶 金鐘・妝髮／女星髮型比妝更吸睛！吳姍儒「逗點」瀏海、謝欣穎龍鬚太搶鏡 金鐘・紅毯／小薰50萬金色禮服閃耀亮相　手臂太粗被封「壯臂女」 金鐘・紅毯／個人意見批：莫允雯是富貴水晶餃、天心像是哥德式天燈 彭于晏騎單車、健行回歸大自然　三句話勉勵大家活在當下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面