打麻將也能小清新！「馬丘」全白麻將換上新字體　3種質感配色欠收藏

編輯／ChiNg

想到過年家人團聚，除了圍爐、放鞭炮以外，在腦海裡烙下深刻印子的肯定是搓麻將的清脆聲音，台灣團隊「The 90s Lab」旗下第一個設計的麻將品牌「馬丘Machill」便是多次嘗試在傳統與創新之間的取捨而創立的。「馬丘」取諧音自「麻將」的台語發音，而牌面、字體與符號等細節兼顧了美學的設計理念，將牌桌上的東方文化發揚得淋漓盡致，以簡約的文青風格呈現，讓你就算「碰也碰不了、吃也吃不到」看了仍舊心情好，心裡特別chill！

＃打麻將也可以很時尚：牌桌上最美的風景

生活要簡單過，麻將也可以走簡約風，設計初心來自「The 90s Lab」看到巴西的設計師所設計的極簡版UNO牌，因此決然跳脫傳統麻將上的符號花樣，設計出既具質感又有品味的高顏值「馬丘Machill簡約新麻將」。

▲台灣品牌「馬丘chill」設計簡約風質感麻將。（圖／翻攝自「馬丘Machill」臉書，下同）

＃創新突破，兼顧傳統：新字體、新配色

字體上配合長方體的麻將，因此選用瘦長型的長宋體，並且加上手寫書法楷體風格，飄散出濃濃的東方韻味；用色部分無論是喜歡創新的深藍佐以灰色或是傳統的紅配綠，通通都有，使打麻將變成文青們的行程之一，而牌的背面則有全黑或是全白可供挑選。

▲獨家設計新字體以及新配色，質感爆棚。

＃全新牌尺設計：手感好、心情好

牌面的字樣與圖案選以雷射雕刻的方式製造，再以手工將它們一一著色，十分的細緻以及用心；而牌尺部分更是貼心的重新設計，於尺面增加刻度、於長邊添上切角，讓大家在使用上大幅的提升質感與便利，手感好，自然而然心情也會好，好心情才能打出一手好牌。

▲牌尺的貼心設計讓整體質感逼人，送禮、自用兩相宜。

既創新又守舊，卻絲毫不矛盾，除了視覺上的美觀，實用度更是值得讚揚，把麻將包裝成散發文人韻味的時尚小物。目前官網預計於九月上市，實際發售時間以官網為主，欲購買者請密切關注「馬丘Machill」臉書。

另外，還有一個消息要嚇壞麻將愛好者們，國際精品HERMES（愛馬仕）也來湊熱鬧，一向以高級皮料製品為口碑的工藝龍頭，推出了「HERMES小牛皮質麻將」，由頂級紅木與奢華小牛皮全手工製成，完全不辜負我們的「國粹」。也由於這款麻將的材質因素，因此無法如一般的麻將發出「碰、碰、碰」的聲響，被網友譽為「最安靜的麻將」，也許這就是有錢人的優雅吧！從麻將到牌尺、籌碼和骰子，全系列貴氣逼人，你捨得買來把玩嗎？

▲HERMES（愛馬仕）皮質麻將組定價約NT$1,250,000。（圖／翻攝自hermes.com）

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