仙女養成術／免挨針無恢復期的「居家醫美保養」正夯！

▲想要快速改善肌膚，除了醫美療程現在也有更多保養品可選擇。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

編輯／Amanda

現代人生活忙碌壓力大，加上空氣污染、氣候轉變、飲食作息不正常等影響下，不僅肌膚問題多、老化初始年齡下降，修護力也下降，有越來越多人開始尋求醫美療程，快速幫助肌膚恢復狀態。

但東森自然美資深美容老師梁冬青指出，也有不少女性希望擁有快速有感的護膚效果，可是卻因生活忙碌沒時間或不想忍受醫美術後恢復期、害怕療程風險等因素不敢做醫美。其實現在市面上也陸續有類似醫美療程為設計概念打造的保養品，運用創新科技加上高濃度活性成分，高效有感的護膚效果就像自己在家做醫美。

冬青老師也補充，醫美療程多數是侵入型的，雖然效果快速明顯，但後續若是疏於照護，可能會使效果打折扣，更可能對肌膚造成傷害，且有些人的膚質或當下膚況不見得適合做醫美，建議先以居家醫美級保養品幫肌膚做好修護，等穩定膚況後再去嘗試醫美，效果更好。

▲東森自然美「胜肽水光標靶微導系列」就是高人氣「居家醫美保養」代表。

而以韓國水波光保養為概念打造的東森自然美「胜肽水光標靶微導系列」就是目前擁有高人氣的居家醫美保養代表之一。專為輕熟齡肌設計，運用專利科技成分和六胜肽、GSP大豆胜肽複方等多種高機能美容成分，打造居家標靶滲透保養4部曲。

可快速滲透肌膚，補水潤澤、賦活肌膚能量，提升肌膚防禦力，撫平皺紋，讓肌膚從底層透出澎潤的水波光，在家就能享受類醫美效果。且經測試發現，使用NB-1胜肽水光標靶微導居家系列保養7天，肌膚更新顯著加快提升，膚況變得透亮細緻，一周就有感的速效效果。

▲自然美 NB-1胜肽水光標靶微導機能液，8ml X 6，3,980元。



機能液作為開啟保養的前導使用，可先為肌膚打開吸收通道，更補充水分及養分。

▲自然美 NB-1胜肽水光標靶微導原粹，10ml X 2，13,800元。



除了全系列共同明星成分，另外添加三胜肽、玻尿酸，為肌膚立即補水、淡化紋路，全方位預防各種肌膚老化問題。

▲自然美 NB-1胜肽水光標靶微導機能霜，30g，7,800元。



具舒緩肌膚的GSP大豆胜肽複方，及高親膚性、能提升皮膚防禦功能的澳洲堅果油，為肌膚超效滋養，強化肌膚防護屏障，徹底感受緊緻、膨潤與透亮。



▲自然美 NB-1胜肽水光標靶微導機能乳霜面膜，60ml，4,980元。



添加九胜肽、角鯊烷、冰川海藻與植物潤膚油且質地輕盈的多功能熬夜霜，薄敷可當晚安面膜，更可當成按摩霜，能修護肌膚保水機制，擺脫乾燥、緊繃、暗沈等狀況。