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說．流行 ／無關色情的露乳時尚！「馬甲胸衣」用兩條線風靡超模

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記者鮑璿安 ／台北報導

近年來許多時尚迷將眼光轉移至「小眾品牌」上，價格沒有一線精品的遙不可及，設計卻獨具魅力，紐約品牌Orseund Iris 就是一例，設計師是年僅25歲的Lana Johnson，她擅長在「胸上」大做文章，就算沒有聽過品牌名字，也勢必看過旗下設計，簡單的「胸前兩條線」意外讓各大超模、KOL都愛不釋手。

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

紐約品牌Orseund Iris成立於2017年，短短3年時間就累積一票死忠粉，不得不提到大勢的「馬甲胸衣（Structured Corset）」，以馬甲為原型包覆身材，沿著胸部下緣勾勒輪廓，雖是馬甲卻少了胸前兩塊，可以搭配一般T恤穿著，看來是臉紅害羞的設計，其實正好引出了許多人對於女性穿著的狹隘眼光。

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Orseund Iris  。（圖／翻攝自品牌IG）

年僅25歲的設計師Lana Johnson，原先只是想在復古設計中呈現出女性韻味，恰好女性的胸部特徵就成為了最好的創意藍本，所以除了馬甲胸衣，也有在背心上刻意打造立體的胸線，藉此鼓勵女性再也不用害羞躲藏，勇敢正視自己的身材曲線。Orseund Iris不同於一般精品的地方，更在於沒有明顯的季節性，也不會定期推出新品或是聯名，只要穿上旗下單品，Lana Johnson就希望妳是自主獨立的女性，不隨波逐流，也無需刻意追求春夏秋冬、一季又一季，用最自在的方式穿出女性時尚感。

意外的是，設計師最初僅僅用IG經營品牌，每個粉絲都是發自內心喜愛而追蹤，至於隨後擄獲了超模Bella Hadid（貝拉哈蒂德）、Gigi Hadid（吉吉哈蒂）等人，則是因為設計師Lana Johnson覺得Bella非常適合自己的品牌，因緣際會下和經紀人推銷後，讓Bella Hadid相當喜歡，每每帶貨就伴隨該單品銷售一空。雖然品牌大火， Lana Johnson還是謙虛表示：「我沒想過自己在布魯克林破公寓縫製的衣服會受到這麼多人的喜愛。」也或許是因為女性穿上Orseund Iris，就擁有勇敢不在乎旁人的眼光的衝勁。

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關鍵字：

說流行, Lana Johnson, Orseund Iris, 紐約, 小眾, 品牌, 超模
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