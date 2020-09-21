熊錶出沒卡哇伊　Ralph Lauren瑞士機芯鎖定中高價市場

▲Ralph Lauren Polo Tuxedo Bear自動錶（左）70,000元，Polo Nautical Bear自動錶63,000元。（圖／Ralph Lauren提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

美國時尚品牌Ralph Lauren的服飾包辦了正裝、晚禮服、都會造型與休閒裝束，連腕錶系列也備齊各式風格供搭配，最可愛的設計非Polo Bear Watch系列莫屬，面盤上有大眾熟悉的Polo Bear穿海軍軍官夾克詮釋航海風格的Nautical Bear、或打上領結搭配雙排排釦外套與牛仔褲的Tuxedo Bear，配上猶如領帶的棕褐色皮革與絲質斜紋可組合錶帶，相當活潑。

▲Ralph Lauren也針對紳士裝推出優雅錶款。（圖／翻攝Ralph Lauren IG）



設計師Ralph Lauren曾說：「我喜愛的腕錶除了是對設計的熱情，以及對傳統和工藝技術的尊重外，腕錶也代表了個人風格，無關乎功能或美感，而是反映出你的獨特性和品味。」因此2008年與歷峰（Richemont）集團合資創立腕錶及高級珠寶品牌，腕錶所採用的機械機芯均為瑞士製，單價約從7萬元起跳，鎖定中高價市場，與流行時尚錶款做出區隔。

▲POLO WATCH 42自動錶（左）63,000元，Safari Sporting Classic 39腕錶94,000元。



Ralph Lauren休閒風錶款除了Polo Bear系列，還包括面盤有馬球手以木槌擊球前剪影裝飾的Polo Player系列、以旅行冒險為主題的Safari系列腕錶；而能與正完美裝搭配的款式為靈感源自裝飾藝術風格的867系列，名稱取自品牌座落於紐約麥迪遜大道867號的男裝旗艦店，女性則可從輪廓源自馬術的Stirrup系列尋得優雅款式，錶帶於錶殼下方穿過馬鐙形錶扣以固定腕錶，猶如騎士的馬鞍，所有的設計都品牌DNA密不可分。

▲Ralph Lauren 867系列35mm腕錶（左）140,000元，Stirrup系列腕錶71,000元。



時尚殿堂級品牌愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）也各自在製錶領域追求突破，除了日常容易配搭的款式，更挑戰高複雜功能錶款、頂級珠寶錶等，因此在錶界奠定了重要地位，例如香奈兒J12高抗磨陶瓷錶，掀起了女性戴運動風大錶的風潮，已成經典之作。

▲香奈兒J12自動錶已成錶界經典之作，204,000元。



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