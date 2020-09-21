fb ig video ETtoday search mobile

熊錶出沒卡哇伊　Ralph Lauren瑞士機芯鎖定中高價市場

>

▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）

▲Ralph Lauren Polo Tuxedo Bear自動錶（左）70,000元，Polo Nautical Bear自動錶63,000元。（圖／Ralph Lauren提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國時尚品牌Ralph Lauren的服飾包辦了正裝、晚禮服、都會造型與休閒裝束，連腕錶系列也備齊各式風格供搭配，最可愛的設計非Polo Bear Watch系列莫屬，面盤上有大眾熟悉的Polo Bear穿海軍軍官夾克詮釋航海風格的Nautical Bear、或打上領結搭配雙排排釦外套與牛仔褲的Tuxedo Bear，配上猶如領帶的棕褐色皮革與絲質斜紋可組合錶帶，相當活潑。

▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）

▲Ralph Lauren也針對紳士裝推出優雅錶款。（圖／翻攝Ralph Lauren IG）

設計師Ralph Lauren曾說：「我喜愛的腕錶除了是對設計的熱情，以及對傳統和工藝技術的尊重外，腕錶也代表了個人風格，無關乎功能或美感，而是反映出你的獨特性和品味。」因此2008年與歷峰（Richemont）集團合資創立腕錶及高級珠寶品牌，腕錶所採用的機械機芯均為瑞士製，單價約從7萬元起跳，鎖定中高價市場，與流行時尚錶款做出區隔。

▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）

▲POLO WATCH 42自動錶（左）63,000元，Safari Sporting Classic 39腕錶94,000元。
 

Ralph Lauren休閒風錶款除了Polo Bear系列，還包括面盤有馬球手以木槌擊球前剪影裝飾的Polo Player系列、以旅行冒險為主題的Safari系列腕錶；而能與正完美裝搭配的款式為靈感源自裝飾藝術風格的867系列，名稱取自品牌座落於紐約麥迪遜大道867號的男裝旗艦店，女性則可從輪廓源自馬術的Stirrup系列尋得優雅款式，錶帶於錶殼下方穿過馬鐙形錶扣以固定腕錶，猶如騎士的馬鞍，所有的設計都品牌DNA密不可分。

▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）▲▼ Ralph Lauren watch 。（圖／公關照）

▲Ralph Lauren 867系列35mm腕錶（左）140,000元，Stirrup系列腕錶71,000元。

時尚殿堂級品牌愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）也各自在製錶領域追求突破，除了日常容易配搭的款式，更挑戰高複雜功能錶款、頂級珠寶錶等，因此在錶界奠定了重要地位，例如香奈兒J12高抗磨陶瓷錶，掀起了女性戴運動風大錶的風潮，已成經典之作。

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲香奈兒J12自動錶已成錶界經典之作，204,000元。

►黑白配看不膩　香奈兒、ZENITH陶瓷錶戴一整年免換季

►Melody嘆「女人不要太能幹」有原因　穿低胸襯衫扮「花邊教主

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Ralph Lauren, CHANEL, 香奈兒, Polo Bear
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

ET Fashion

推薦閱讀

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

莫允雯憶小鬼哽咽　戴喬治傑生戒提醒愛在當下

莫允雯憶小鬼哽咽　戴喬治傑生戒提醒愛在當下

亮・珠寶／鑲爪不見了！　梵克雅寶隱密式鑲嵌炫3技法

亮・珠寶／鑲爪不見了！　梵克雅寶隱密式鑲嵌炫3技法

羅馬假期體驗升級　寶格麗新飯店2022年開幕 萬寶龍logo消失！　變埃及象形文字躍上鋼筆 楊祐寧15萬結婚對戒曝光　新娘戴小鑽粉紅繩手環洩甜蜜 風・Luxury／瞄準大陸富豪　羅杰杜比2746萬鑽錶閃爆上海錶展 楊祐寧摟抱老婆孕肚　百萬勞力士金錶現蹤 Tiffany豪門聯姻夢碎！　提告LVMH集團拖延收購變怨偶 昆凌想打包1500萬Boucheron珠寶　「老公不管我花錢」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面