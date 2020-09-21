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40歲高圓圓生圖超狂！「緊身裙」洩S曲線　網膜拜：仙氣爆棚

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▲高圓圓 。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

▲高圓圓一身簡潔白裙出席公開活動超逆齡 。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

記者鮑璿安／台北報導

女星高圓圓與趙又廷結婚後便鮮少露面，近日驚喜亮相活動現場，終於被網友捕捉到毫無修圖的生圖模樣，40歲高圓圓不僅身材維持得宜，並且穿著白色裙裝搭配特殊剪裁彰顯前凸後翹身型，在粉絲鏡頭下仍是逆齡如少女，引發網友一面倒評論：「仙女。」

▲高圓圓 。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

▲高圓圓 。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

▲高圓圓 。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

高圓圓產後身材恢復迅速。（圖／翻攝自高圓圓工作室）

大陸女星高圓圓去年（2019年）與趙又廷生下一女，近期高調升格Michael Kors全球代言人，家庭事業兩得意，20日高圓圓出席公開活動，穿著一身簡潔白裙散發仙氣，平口剪裁露出傲人天鵝頸肩線；視線向下看，再以寬鬆袖口修飾整體，搭配微微收腰的裙襬，讓高圓圓身材前凸後翹，毫無一絲贅肉，最後運用白色高跟鞋呼應，造型相當優雅。

除了高圓圓工作室的精修圖之外，網友所拍攝的零修圖「生圖」也一併曝光，只見高圓圓五官仍舊精緻，一頭黑髮伴隨巴掌臉更為逆齡，令人驚艷的是，就算無修圖，身材也經得起考驗，隔著銀幕都能感受強大仙氣，果然隨後憑藉「高圓圓生圖」登上熱搜，網友直呼：「仙女氣場太強」、「完全不像媽媽」、「身材恢復得很好」。

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關鍵字：

高圓圓, 趙又廷, 女星, 造型
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