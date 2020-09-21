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隊長的PK！Irene、太妍外套不穿好　性感露香肩小蠻腰隔空比美

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記者王則絲／台北報導

時尚雜誌每一期的主題人物總是令人期待，在韓國更多會邀請重量級偶像加入，韓女團Red Velvet隊長Irene近期透過韓版《VOGUE》拍攝的形象大片，攜手EXO成員燦烈宣布成為PRADA品牌大使，穿上秋冬服裝小露性感；前少女時代隊長太妍日前也登上《W Korea》演繹LOUIS VUITTON新品，如同精靈般的美貌超驚艷，同樣在造型上不經意露出香肩與纖腰，兩位女神隊長隔空尬美。

▲Irene Prada品牌大使。（圖／品牌提供）

▲Irene Prada品牌大使。（圖／品牌提供）

▲Irene宣布成為PRADA品牌大使。（圖／品牌提供）

明星藝人們經常會穿著友好品牌的服裝現身各種節目、公開活動，像是先前Irene便不只一次選穿PRADA的服裝，由此可見與品牌的關係密切，這次更透過拍攝雜誌畫報的方式一併宣布成為PRADA品牌大使。

在釋出的形象照與影片中，Irene一連換上3套造型，包括俏皮可愛的千鳥格紋吊帶裙，極短的裙子露出纖長美腿，還有一身純黑勁裝，內搭一件短板Crop Top，以外套不穿好的方式小露肩膀與蠻腰，兼具性感與帥氣的潮流韻味，最後Irene穿上PRADA秋冬最重點的流蘇元素裙裝，流蘇空隙中若隱若現的雪白肌膚女人味爆棚。

而男裝部分則由燦烈擔綱演繹，將頭髮往上梳，梳起俐落髮型，以凸顯出銳利眼神，並完全利用身高優勢以及身形比例，駕馭起長版大衣、9分西裝褲和男用大尺寸托特包視覺效果滿分，帥氣形象出爐粉絲們立刻刷讚暴動。

▲Irene Prada品牌大使。（圖／品牌提供）

▲燦烈宣布成為PRADA品牌大使。（圖／品牌提供）

比Irene稍微年長2歲的太妍，以凍齡童顏的美貌著稱，是各大雜誌版面的常客，這回再度為《W Korea》拍攝一組大片熱度絲毫不減，太妍特別戴上了湖水綠灰色的隱形眼鏡搭配俐落長直髮，猶如精靈一般溢出滿滿的仙氣，換穿多套Louis Vuitton秋冬服裝與新包款，其中一套格紋西裝外套的造型中，太妍只內搭了一件平口抹胸，當外套不經意地滑落肩膀，讓鎖骨、直角肩與中空的腰部一覽無遺，令人欽羨的好身材搭配上精靈臉孔，美得不像話。

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關鍵字：

Irene, 燦烈, PRADA, 品牌大使, 太妍, 雜誌, LV, Louis Vuitton
fashion.net

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