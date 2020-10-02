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日本網友討論「初次約會」3大渣男特點！　無故遲到快放生

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▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本網友討論出，初次約會的3大渣男特點 。（圖／翻攝自unsplash。以下同）

編輯 ／Ann

不少人都會趁著第一次約會的時候，好好觀察對方的一舉一動，以辨別是否是開頭甜、最後渣的「甘蔗男」，其實的確有些小細節是有跡可循的，日本近期分享一段「約會觀察術」，若是你的約會對象出現以下3種情況，很可能是渣男來了！

1.總是神秘

雖然初期約會無法聊太深入的話題，不過從字裡行間都能感受到對方是否真的想和你聊天，又或是有些刻意要隱瞞的事情，最明顯的地方就是聊到朋友話題的時候，如果他並不想介紹自己的朋友給你認識，甚至立刻扯開話題，其實就代表他有自己的朋友圈不想要你融入，當然現在不想，以後也不會想。

▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2.遲到很久說不清楚原因

初次約會就遲到其實不是偶然，就代表這個人遲到已成慣性，至於為了什麼原因遲到，如果沒有在當下就說明白，之後也不需要多做詢問了，因為對方很可能只是把你當成一個打發時間的對象，從遲到的小細節就可以看出，他總是把自己放在第一優先，認為浪費對方的時間沒關係，那麼你也可以選擇趁早放生。

▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3.花很多時間在玩樂

從第一次見面的對話中，其實就可以適當打聽出對方的休閒愛好是什麼，如果他總是花很多心思在玩樂上，又或是沒有積極規劃自己的未來，總覺得到了週末不瘋玩一場就是浪費時間，這樣的觀念在交往後會變成大問題，一個妥協一個無止境前進，還不如一開始就確定雙方價值觀比較好。

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關鍵字：

約會, 愛情, 日本, 渣男, 網友, 生活, 戀愛, 情侶, 戀人, 情人
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