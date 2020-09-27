日男票選「最討厭的女生特質」TOP10　第二名「酒品差」、榜首最母湯

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男生們喜歡的女生條件，大多是符合個人喜好的外貌、溫柔個性、賢慧⋯⋯但是若同時出現令人討厭的特徵，則會立馬扣分重新考慮，日本投票網站上便召集了眾多男性進行「最討厭的女生特質」投票，票選結果前10名如下，第二名是「酒品差」，而第一名竟是「吸菸」！女孩們可以此為借鏡，檢視自己的生活習慣。

▲許多男生不喜歡「過瘦」的女生。（圖／翻攝自IG@i_am_kiko）



TOP10.過瘦



現在的女孩們總是追求瘦還要再瘦，眼裡只看得見自己哪裡胖，但是常常忘了用客觀的角度去看自己，其實保持勻稱的身材就很足夠了，當然喜歡「骨感」的男生大有人在，但是許多男生還是認為，女生有點肉比較好看，看起來也比較健康。

TOP9.所有事情全都跟閨蜜說



擁有無話不談的閨蜜的很值得珍惜的友情，但是男人普遍是個愛面子的動物，如果女孩們連男朋友的糗事、丟人的事都喜歡拿來跟姐妹聊，身為當事人會覺得很不高興。

▲有時候也要顧及另一半的面子，不是所有事情都一定要跟閨蜜分享。（圖／翻攝自IG@foxco_kaori）



TOP8.使用「寶寶」語氣說話



有些男生對於女生的撒嬌攻勢最沒有抵抗力，但是如果就連平常都愛裝可愛講「寶寶話」，例如誇張的疊字用語或是發出小朋友才會有的「咿咿啊啊」的聲音，只會顯得特別做作噁心，讓人受不了。

TOP7.過頭的整形



追求美麗不是女人的罪過，但是整形過了頭到遲鈍的男生也覺得誇張的地步，可能就會讓男生為之卻步。

TOP6.盲目追求名牌



喜歡入手、穿戴名牌精品沒有不對，但是必須要與個人的負擔能力相符合，如果為了盲目追求名牌而不斷背負卡債、沒錢吃飯進入惡性循環，代表著這種女生的價值觀已經扭曲。

▲女生喜歡名牌沒有錯，但是要量力而為。（圖／翻攝自IG@koki）

TOP5.沒規矩又邋遢



有些女生看著照片上乾乾淨淨、端莊賢淑，本人行為卻是十分沒規矩，動作太過大剌剌、講話粗俗沒禮貌都是相當扣分的，女生私下若是很髒亂，與表面反差太大，也會讓人瞬間傻眼。

TOP4.自我中心

自我中心的性格俗稱就是「公主病」，是很多男生聞之色變的一種特徵，只要不合自己的意就發脾氣，所有事情只以自己為出發點思考，繁事都認為應該要由別人來遷就，重點是還不自知，真的讓人十分反感。

TOP3.亂花錢



其實就和男生害怕女生盲目追求名牌一樣，太愛亂花錢的女生不禁會讓人擔憂是否有存錢的概念，與規劃未來的想法，若是在金錢的價值觀上不合，是不可能有好結果的。

TOP2.酒品差



「酒品差」竟能排到第二名可見男生們似乎特別在意，生活上聚會喝酒的場合很多，偶爾喝醉一、兩次還可以諒解，但是如果知道自己酒品不好，還是一而再、再而三的喝醉，喝醉後亂說話、給別人添麻煩，只會成為顧人怨的討厭鬼。

TOP1.吸菸

而「最討厭的女生特質」榜首則是「吸菸」！其實不管是男生還是女生，很多人都無法接受另一半吸菸，女生對於男生吸菸的接受度相對較大，但是男生普遍卻都無法接受女生抽菸，認為非常毀壞氣質，也會擔心身體健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！