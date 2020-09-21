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3CE出「奶茶眼影霜」每色都美翻　一抹擁有飽和韓系眼妝

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▲3CE,ADDICTION,植村秀,眼影。（圖／3CE IG、公關照）

▲3CE推出全新的眼影霜。（圖／3CE IG）

記者李薇／綜合報導

最會擄獲少女心的3CE在最近推出全新的霜狀眼影系列，超級顯色又霧面的質地，可以打造出精量放大的眼神，讓人看了就覺得超韓系，整套都是奶茶色調或是橘棕色，即使是彩妝新手也可以輕鬆上手，還不快買起來。

▲3CE,ADDICTION,植村秀,眼影。（圖／3CE IG、公關照）

▲超美的3CE眼影霜。（圖／3CE IG）

3CE全新推出霜狀眼影打底膏系列，濕潤的質地一抹就能夠展現出細緻潤澤的眼神，乾掉之後會呈現像是霧面的彩妝質地，不但可以單擦使用，也可以混合打造出具有漸層感的眼妝效果，相當實搭又好用。

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▲植村秀推出全新的9色眼影盤，售價2,300元。（圖／公關照）

不只是韓系品牌推出眼影系列，日系品牌也不遑多讓，每年僅限量推出兩次的植村秀標誌性眼彩「時尚大師9色眼影盤」，以東京的強烈科技感為靈感，將今年風靡時尚精品界的最夯色調：PANTONE 2020代表色「經典藍」，結合黃色、綠色等色澤，調和出最適合亞洲偏黃膚色的時尚大師9色眼影盤#電光藍，即使是彩妝新手也可以輕鬆畫出絕美的藍眼妝。

除了電光藍，這次還推出好上手的#霓光橘，橘紅色系暖色眼妝可說是潮人必畫的指標性眼妝，這盤結合植村秀指標熔岩紅、鐵鏽紅、焦糖橘棕、膚金色及大地色的#霓光橘，既現代感又帶有復古美的精采配色，加上令人想起東京夜景橘紅霓燈光影的3D立體光澤，超級好用好搭配。

▲3CE,ADDICTION,植村秀,眼影。（圖／3CE IG、公關照）

▲ADDICTION一次推出99色影眼，單顆售價600元。（圖／公關照）

ADDICTION在2020也一次推出全新99色的單色眼影，一次囊括珠光P、閃爍光SP、霧面M、天鵝絨C、絲綢光T，可以一次運用多種顏色堆疊之外，不同的質地也可以展現出眼妝不同的風格，展現出具有層次感的時髦妝容。

不只是在顏色上讓人驚艷，這次在質地也大幅提升，擺脫過去日系讓人覺得不夠顯色的狀態，一抹就可以展現出明顯俐落的優雅色澤，連閃爍光的大顆亮片，都可以展現出細緻的粉質，完美服貼在眼睛肌膚，帶出閃爍的完美光澤。

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關鍵字：

3CE, ADDICTION, 植村秀, 眼影
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