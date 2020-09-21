貝嫂曬巨鑽是日常　難得戴Tiffany 32,000元入門戒當型女

▲維多利亞貝克漢近期忙著準備同名服裝品牌發表會，不忘搭配Tiffany珠寶展現時髦風格。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）近期準備她的同名服裝品牌的2021春夏發表會，親自看模特兒試裝、盯彩排，她雖然忙碌但不能邋遢，除了一身自己設計的服裝做足宣傳，還不忘搭配Tiffany & Co.最新的T1系列珠寶，她選的是最入門的32,000元18K金窄版戒與窄版手環，增添時髦味道。

▲維多利亞貝克漢左手無名指最常戴各式巨鑽，此為祖母綠型切割黃鑽戒。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

維多利亞貝克漢最有名的珠寶收藏，肯定是她左手無名指上經常輪流出現的大戒指莫屬，這個屬於求婚戒與婚戒的位置，在她與貝克漢20年的婚姻裡，除了1998年亮相的3克拉馬眼型求婚鑽戒，貝克漢又陸續送上13只「求婚戒」，各個都是超過5克拉、甚至超過10克拉的巨鑽或藍寶石、紅寶石，近期她最常戴的是祖母綠型切割的黃鑽戒，配上鑲鑽的18K金戒環更加耀眼。

▲維多利亞貝克漢疊戴2個Tiffany T1系列戒指。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

除了巨鑽戒是日常穿搭的一部分，維多利亞貝克漢也混搭Tiffany風格俐落的T1系列珠寶，立體的T字圖案即便未鑲鑽，依然存在感十足，她一連疊戴兩個最易入門的戒指與窄版手環，配上她設計的褲裝，成功吸引目光。

▲Tiffany T1系列手環與耳環也是她的心頭好。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



▲Tiffany T1 18K金窄版戒指（左）32,000元，Tiffany T1 18K金窄版手環120,000元。（圖／Tiffany提供）

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