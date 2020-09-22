契爾氏「白泥」超狂價949元！敷完粉刺浮出來太療癒

記者李薇／台北報導

如果要提到對粉刺、痘痘超有效果的面膜，契爾氏（Kiehl's）「白泥」亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，一直都很受到歡迎，是很多人愛用、大推的商品，盤點網路上的評價，都覺得敷完之後，粉刺都會悄悄地浮上來，清除得乾乾淨淨，非常療癒。



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買保養品前，爬文、看網路評價是一定要的，對於契爾氏白泥，網友幾乎一面倒覺得使用起來很有感，「真的會縮小毛孔」、「白泥真的可以讓粉刺乖乖浮出！而且浮出來的都是完整的顆粒粉刺，清完好舒壓」、「白泥面膜我也會浮粉刺，很好用啊」、「我覺得還不錯，有回購幾次」。

▲契爾氏推出雅馬遜白泥面膜。（圖／翻攝自IG）



亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜之所以受到歡迎，是因為成分含珍貴的亞馬遜白泥，能夠吸附粉刺、並帶走多餘油脂，改善毛孔粗大的狀況，用完之後肌膚潔淨又細緻，尤其對皮脂分泌旺盛的人來說，更是不能缺少的神級保養品。

▲ 毛孔人最愛的單品。（圖／翻攝自IG）



除了用來敷臉，背部容易皮脂過多、長痘痘，也可以用它來敷，清潔完讓美背更光滑細嫩，即便衣服領口較低，也不用擔心。

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