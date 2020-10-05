盤點女星同款「水果色」包包　甜美草莓牛奶、俏皮酪梨綠都是大勢

記者王蓁蓁 / 綜合報導

比起常見的黑白包款，繽紛的水果、馬卡色系包包才是近年大勢，社群上也可以看見台、韓女星包括歐陽娜娜、許路兒、IU、Jennie等，搶拎這些亮眼的爆款包，簡單搭配就能有超吸睛效果，從葡萄紫、療癒的寶寶藍、酪梨綠、檸檬黃到草莓牛奶粉，看《ET FASHION》精選女明星們同款、今年必備的活潑色系包包。

葡萄紫

可以說是今年的大勢顏色，前衛中又帶點少女，尤其是Joy手上這顆全新的Gucci迷你淡紫色賈姬包，有點復古又可愛的模樣超燒腦。

▲Joy拿超可愛的Gucci迷你淡紫色賈姬包，NT＄58,800。（圖／翻攝 IG＠ _imyour_joy）

▲許路兒拿Chanel淡紫色腰包，NT$83,800。（圖／翻攝 IG＠lurehsu ）

▲Chanel 淡紫色經典口蓋包，NT$188,100。（圖／翻攝品牌官網）

療癒寶寶藍

帶點粉嫩調的淺藍，具有療癒安定人心的作用，同時又可愛吸睛，精品品牌也順應趨勢出了超多款式的必收寶寶藍包包，不論是像國民妹妹IU穿襯衫、還是天王嫂昆凌用寬鬆球衣穿搭，都能展現不一樣的魅力。

▲國民妹妹IU 背GG Marmont 寶寶藍迷你皮革單肩包，約NT.24,140。（圖／翻攝 IG@dlwlrma）

▲Joy拿Prada Gaufrè尼龍手提包，NT$ 26,500。（圖／翻攝 IG＠ _imyour_joy）

▲天王嫂昆凌背Chanel 口蓋包，NT$ 119,600。（圖／翻攝 IG@hannah_quinlivan）



▲時尚KOL莫莉擁 Bottega Veneta Cassette，約NT$96,000。（圖／翻攝 IG＠molly_chiang）



▲人間香奈兒Jennie背Chanel's gabrielle 小型流浪包，NT$ 171,000。（圖／翻攝 IG@jennierubyjane）

氣質酪梨/草綠

以帶點薄荷、低飽和的綠色，讓人聯想到療癒的湖水與草地，隨興搭配洋裝、丹寧，都能散發慵懶的度假感，Parda爆款尼龍包系列，也推出超浪漫的馬卡綠色，滿滿的粉嫩戀愛氣息等著時尚迷們入手！



▲歐陽娜娜手拿全新Roger Vivier湖水綠花鑽天鵝絨手袋，約NT$ 115,000 ; Petite Soirée迷你手袋，約NT$70,000。（圖／翻攝 IG@nanaouyang）

▲Jennie肩背BY FAR 鱷魚壓紋皮革單肩包，搭同色短版上衣，復古可愛。（圖／翻攝 IG@jennierubyjane）

▲BY FAR 鱷魚壓紋皮革單肩包，NT$ 9400。（圖／翻攝品牌官網）



▲曾之喬以可愛的青蘋果造型包搭配洋裝，俏皮又優雅，包包直接成為整體造型的亮點。（圖／翻攝 IG@chiaochiaotzeng）

▲Kate Spade 青蘋果造型手袋，NT$11,300。（圖／翻攝品牌官網）



▲許路兒背著裝可愛的Chole 鱷魚壓紋迷你小圓包，NT$17,000。（圖／翻攝 IG＠lurehsu ）

▲歐陽娜娜穿簡單的牛仔搭配Celine小牛皮TEEN CLASSIC，NT$120,000。（圖／翻攝 IG@nanaouyang）



▲（左）Prada 尼龍肩背包，NT$ 33,000 ; Gaufrè尼龍手提包，NT$ 26,500 ; Saffiano 皮革卡片鏈包，約NT$31,000。（圖／翻攝 品牌官網）



清新檸檬黃

後來居上的時髦新色檸檬黃，包括許路兒、莫莉都在社群上狂曬這個有點復古的亮眼單品，暖暖、甜甜的很陽光。



▲許路兒手提Prada檸檬黃 Daino Soft 手提包，NT＄74,000。（圖／翻攝 IG＠lurehsu ）

▲許路兒簡單的白Ｔ牛仔穿搭Loewe 拼色托特包，約NT＄27,000。（（圖／翻攝 IG＠lurehsu ）

▲莫莉手上的Prada 編織托特包即便是健康肌也超顯白，約NT＄29,000。（圖／翻攝 IG＠molly_chiang）

▲莫莉手拿MIUMIU Coffer 手提肩背包 NT$ 53,000。（圖／翻攝 IG＠molly_chiang）

▲影后王淨背GG Marmont 檸檬黃皮革相機包，約NT$33,280。（圖／翻攝 ＠_ginglebellaaa）

搶眼亮橘色

滿滿陽光感的亮橘包，簡單一顆就能讓穿搭超吸睛，尤其楊丞琳更是熱愛這種時尚的撞色效果，在社群上穿搭的包都超燒腦，清新的果汁感，也讓整體穿搭更減齡。



▲楊丞琳牛仔套裝搭亮橘色LV Pont 9，NT$132,000。（圖／翻攝 IG＠rainie77）



▲楊丞琳手拿Loewe亮橘色Puzzle小款包，約NT$ 47,000。（圖／翻攝 IG＠rainie77）



▲昆凌背亮眼的橘色小型絎縫毛巾布 Lola 包 NT$ 48,900。（圖／翻攝 IG@hannah_quinlivan）



▲韓國女星李聖經超仙全白蕾絲洋裝，穿搭Valentino Garavani Supervee亮橘色斜背包，NT＄60,480。（圖／翻攝 李聖經instagram）

甜美草莓牛奶粉

不是超飽和的粉色系，而是像加了牛奶調和的草莓牛奶色，超級百搭，任誰背上這春天的粉嫩配色，都能get戀愛少女的氛圍。

▲曾之喬以灰色緊身長洋背粉色Lady D-Lite，NT$140,000。（圖／翻攝 IG@chiaochiaotzeng）



▲歐陽娜娜穿鵝黃色的碎花洋裝搭LV草莓牛奶粉Twist Mini，NT$ 121,000。（圖／翻攝 IG@nanaouyang）

▲Jennie背粉色香奈兒WOC鍊帶包，約NT$ 80,000。（圖／翻攝 IG@jennierubyjane）

▲曾之喬以粉色Marc Jacob mini box bag撞色牛仔穿搭，NT$ 15,100。（圖／翻攝 IG@chiaochiaotzeng）



▲宣美背粉色香奈兒經典口蓋包搭帥氣褲裝，NT$ 188,100。（圖／翻攝 ＠miyayeah）



