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李聖經戴DW飾品氣質爆棚　都會女子這樣搭不NG

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▲▼Daniel Wellington 。（圖／公關照）

▲Daniel Wellington品牌大使李聖經演繹Aspiration系列飾品。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以文青風格錶款聞名的Daniel Wellington（DW），繼2018年推出Classic手環作為腕錶配飾後，今年秋冬正式進軍飾品界，一舉推出Aspiration、Elan與Emalie三大系列，由擔任品牌大使的南韓女星李聖經示範，她以一黑一白的素面洋裝搭配新飾品，好氣質爆棚，是都會女子不NG的穿搭法。

▲▼Daniel Wellington 。（圖／公關照）

▲DW Aspiration白色耳環（左）2,990元，項鍊3,990元。

▲▼Daniel Wellington 。（圖／公關照）

▲DW Emalie耳環（左起）2,490元，項鍊2,990元。

李聖經吸引目光的關鍵在於DW飾品風格優雅，沒有繁複的線條或大膽的配色，但卻有絕佳的裝飾效果，當中Aspiration系列飾品主體為陶瓷圓球，中間玫瑰金鍍層不鏽鋼環形刻有DW Logo，共有黑、白兩色；同樣結合陶瓷的Emaile系列則以環型線條呈現，而Elan系列則單純以鍍玫瑰金不鏽鋼展現單環、雙環或三環戒指的個性魅力，有趣的是各系列混搭不僅有型，也能與DW錶完美搭配。

▲▼Daniel Wellington 。（圖／公關照）

▲▼Daniel Wellington 。（圖／公關照）

▲李聖經示範DW Elan手環（左起）2,490元，Elan單環戒指1,490元，雙環戒指1,990元。

不僅線條簡潔的飾品容易與上班造型相襯，珍珠飾品是另一優選，摩納哥飾品品牌APM Monaco秋季主打EDEN系列，結合星月圖騰與珍珠，長短項鍊可層疊搭配，鎖定浪漫女子，而大件的華麗耳飾，則適合下班後歡樂時光搭配。

▲▼ apm Monaco 。（圖／公關照）

▲義大利美女網紅Chiara Ferragni佩戴APM Monaco最新Eden系列珍珠首飾。（圖／APM Monaco提供）

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關鍵字：

Daniel Wellington, DW, 李聖經, APM MONACO
fashion.net

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