賣出2,500萬瓶的蘭蔻「小黑瓶」升級了！加大版超殺5,380元→3688元

記者李薇／台北報導

蘭蔻的「小黑瓶」一直以來都是週年慶必買的保養品，歷經10年，品牌再度推出「超未來肌因賦活露」，以肌膚微生態做為概念，透過保養幫助肌膚維持平衡，同時就會持續維持完美狀態，重現肌膚透亮細緻。

▲▲蘭蔻超未來肌因賦活露，100ml、原價5,380元、特價3688元，點我購買。



在10年前，被暱稱為小黑瓶的「超進化肌因賦活露」歷經超過197次以上測試的配方上市，創造全球平均每6秒售出一瓶、累績超過170項國際大獎，迄今已售出超過2,500萬瓶，創下銷售佳績。

直到2019年7月再度推出全新的超未來肌因賦活露，以「肌膚微生態」做為概念，歷時15年精研，一滴擁有3,000萬益菌粹取，可以更加快速的修護肌膚，同時建立起肌膚防禦力，重現年輕緊緻的膚況。

▲選對保養品，養出更好的肌膚。（圖／Pexels）



許多網友試用了新品，覺得質地變得更為輕盈，更加好吸收，一抹就可以立刻吸進肌膚，而且效果會變得更好，肌膚的細緻度、平滑感也有所提升，「新的吸收更快，但我覺得擦完皮膚細緻度不一樣，上霜更好推」、「新版小黑瓶棒棒」。

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受到很多人喜愛的新版小黑瓶在購物網站「Her和她」可以買到了，100ml，原價5380元、特價3688元，加入會員不但免運，還可以領取購物金，絕對是最划算的選擇。