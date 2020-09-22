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專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」　洗髮精抹頭皮原來超級傷

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▲▼ 專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」 。（圖／品牌提供）

▲洗頭其實學問大，做錯了小心傷頭皮又落髮。

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋日腳步已悄悄來到，正逢換季時刻，頭皮的疑難雜症也不少，好剪才髮物所的Eason特別提醒大家，在季節轉換期間容易出現頭皮油水失調、髮絲變得乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。若要避開「季節性落髮」、「頭皮敏感不適」的問題，有5項絕對NG的洗髮行為不可不知！

選錯洗髮精

洗髮精選錯了不僅增加頭皮負擔，也容易產生毛囊堵塞造成落髮、甚至讓頭皮油水失衡出現敏感情況，Eason說明，在髮廊服務的過程中容易發現，一般客人對於使用的洗髮精成分或功效選擇其實不是那麼了解，正確應該依照頭皮屬性來選擇才是正解。

▲▼ 專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」 。（圖／品牌提供）

▲洗髮精先在手上搓出泡沫再抹頭皮才正確。

洗髮精直接抹在頭皮

洗髮最忌諱直接將洗髮精抹到頭上，這樣一來容易搓洗不均勻、清洗不乾淨會造成頭皮負擔，正確的洗髮絕對要「將洗髮精在雙手搓開起泡」，以泡泡的形式才容易均勻塗抹在髮絲上，而塗抹起泡的位置以「後腦勺」為首站，因為後腦勺是整顆頭最不會接觸到紫外線、空氣微粒子的較不敏感地帶。

用指甲用力搓洗

很多人享受用指甲搓抓頭皮的快感，認為這樣才能精準搔到癢處，但以指甲搓洗頭皮其實是髮型師的大忌，只要稍微抓大力一點就會讓頭皮受傷，演變成敏感頭皮；因此正確的做法是使用「指腹」按壓、搓洗頭皮，減少頭皮的受壓力道。

▲▼ 專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」 。（圖／品牌提供）

▲溫涼水洗頭最不傷頭皮。

溫度過高的水洗頭

許多人洗澡時喜歡用熱水才覺得過癮，但過熱的水溫其實會讓頭皮的水分流失過多，導致油水失衡、形成敏感頭皮，因此強烈建議洗髮的溫度調整為攝氏30~38度的水溫即可。

▲▼ 專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」 。（圖／品牌提供）

▲洗頭後立刻吹乾是基本常識。

未先將頭皮吹乾

洗頭後若不時趕快吹乾，頭皮處於潮濕狀態時，毛細孔是張開的，這時濕氣容易進入毛孔、造成頭皮血液循環不良；同時潮濕的頭皮也會引起細菌滋生，更容易形成落髮。

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關鍵字：

洗髮, 髮型師, 專業, 避開, 地雷
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