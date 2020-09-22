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木村光希和天王周董撞衫氣勢沒在輸　手中包款孫芸芸也愛

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記者王則絲／台北報導

木村拓哉女兒木村光希出道短短2年來成了時尚圈的風雲人物，與許多品牌都是友好關係，更於今年初接下COACH日本區代言人身份，近日釋出一組穿搭照被發現竟與天王周杰倫撞衫！木村光希身上的卡其色塗鴉風大衣，與周董早先上傳的照片中穿著是同一款，雖然是與巨星等級的天王撞衫，但木村光希的氣勢也一點不輸。

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希穿上周董早先穿過的同款塗鴉風大衣。（圖／翻攝自IG@koki、@Jaychou）

木村光希身為COACH日本區代言人，且還於今年8月底時無預警推出與COACH的個人限定聯名系列，品牌最新的藝術家聯名「COACH X Jean-Michel Basquiat」系列當然也要穿上身演繹、好好帶貨一番。

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

木村光希纖細高挑的身材可以說是個穿什麼都好看的衣架子，也曾有多次走秀經驗，這次穿上COACH致敬已故藝術家所推出的聯名系列COACH X Basquiat大衣，內搭簡單T恤、短褲不搶走風采，上頭經典塗鴉、手繪風字母為系列最大特色，讓成熟的風衣外套變得頗有童趣風格，也增添一些潮流感，且中性剪裁不分男女，由正值青春少女的木村光希來詮釋最是適合，看那把衣服往後一甩的態度，氣勢也沒輸給穿過同款外套的周杰倫！

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲COACH X JEAN MICHEL BASQUIAT 塗鴉風衣外套，NT＄92,800。

在這組照片中，木村光希也一道帶貨代言品牌寶格麗（BVLGARI）的戒指、項鍊與手錶，手裡拎的手袋則是COACH X Basquiat同系列包款，為先前《ET FASHION》曾為大家開箱示範過的ROGUE BAG款式，上頭繪製著紐約曼哈頓的高樓市景，還能看見「帝國大廈」，簡單粗獷的手繪線條十分童趣可愛，同個款式女星吳卓源也在先前和大家分享過，「COACH X Basquiat」聯名系列受到各路名人愛戴，甚至連孫芸芸也選用了聯名款大尺寸ROGUE BAG，人氣超模水原希子則是拎著同系列的可愛香蕉圖案方包。

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲COACH X JEAN MICHEL BASQUIAT ROGUE BAG，NT＄35,800。（圖／翻攝自IG@koki、@juliawu94）

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸使用同系列大款的ROGUE BAG，NT＄52,800。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

▲木村光希、周董撞衫COACH。（圖／翻攝自IG）

▲水原希子選用同系列香蕉圖案 SQUARE BAG，NT＄27,800。（圖／翻攝自IG@i_am_kiko）

▲除了COACH之外，木村光希先前也曾為寶格麗 X AMBUSH的聯名包款拍攝大片帶貨，日前也有拎上LOEWE新包款。

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關鍵字：

木村光希, 周杰倫, 水原希子, 孫芸芸, COACH, 聯名, Basquiat
fashion.net

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