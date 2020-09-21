Rain超壯手臂讓粉絲看呆了　珠寶手環跟著沾光

▲Rain（右）登南韓節目露出結實手臂，FRED手環跟著搶鏡。（圖／翻攝MBC）

記者陳雅韻／台北報導

男性珠寶的選擇越來越多元，法國珠寶品牌FRED就獲得韓流天王Rain青睞，近日他與「國民MC」劉在錫、性感歌姬李孝利為綜藝節目《玩什麼好呢？》組成夏日限定混聲組合「SSAK 3」，他上音樂節目宣傳時，大方露出健壯的手臂吸睛，手腕上的FRED經典Force 10手環也跟著搶鏡了。

▲FRED Force 10玫瑰金和鑽石鍊釦金色紡織鍊繩，544,800元。（圖／Fred提供，以下同）



▲FRED Force 10 18K金鑲嵌白鑽吊墜，89,600元。

Rain穿白色背心上節目，完全展現他勤於健身的成果，結實的手臂線條讓粉絲都看呆了，而他向來是時尚圈寵兒，穿搭相當考究，佩戴FRED結合航海帆船運動中纜繩與錨鍊扣元素的Force 10系列項鍊、手環與戒指，部分細節鑲嵌美鑽，讓他在節目中更耀眼。

▲昆凌（左）與周杰倫一同戴Boucheron Quatre Blue對戒放閃。（圖／翻攝hannah_quinlivan、jaychou IG）

FRED經典的Force 10系列設計中性，男女都能駕馭；同樣來自法國的Boucheron（寶詩龍）也有4大標誌性元素羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Gordon）和巴黎飾紋（Clou de Paris）裝飾的Quatre系列跨越性別界線，周杰倫便常與老婆昆凌一起戴藍色陶瓷款的Quatre戒指放閃。