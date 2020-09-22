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Pony大師級睫毛密技！4步驟刷出「捲翹太陽花」第一步超多人都忽略

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▲▼Pony刷睫毛密技。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

▲南韓美妝大神Pony公開自己的「太陽花」睫毛密技。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Pony IG、小紅書

睫毛刷得好是讓雙眼放大又有神的關鍵，但近年來濃密厚重的睫毛不再備受推崇，而是流行起根根分明、像花朵綻放般的「太陽花」睫毛。到底如何才能刷出自然捲翹的乾淨美睫？南韓美妝大神Pony（朴惠敏）就公開自己的私房密技，只要做好4步驟就能完成持久不塌陷的美麗睫毛。

▲▼Pony刷睫毛密技。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

Step 1：塗睫毛增長液

首先在所有眼妝進行前，Pony就會先塗上睫毛增長液，上下睫毛都要塗，她尤其推薦睫毛較短、較稀疏的人更要試試。

▲▼Pony刷睫毛密技。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

Step 2：把睫毛夾翹

Pony說這步驟很關鍵，要在除了睫毛以外的所有眼妝結束後再夾。首先從上睫毛根部開始夾，慢慢往上抬，這個動作要多重複幾次，確保睫毛有夾翹；她更提醒下睫毛也要夾，把睫毛夾反過來拿，雖然夾起來比上睫毛難，但多試幾次就能成功。

▲▼Pony刷睫毛密技。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

Step 3：以Z字型刷睫毛

接下來的刷睫毛手法關鍵是以小幅度的Z字型手法，少量多次刷上睫毛膏，這樣就不容易出現糾結的「蒼蠅腿」。

▲▼Pony刷睫毛密技。（圖／翻攝Pony IG,小紅書）

Step 4：燙睫毛幫助定型

刷完睫毛後還沒結束，最後一步要用加熱型的燙睫毛器來幫睫毛做「定妝」動作」。先將燙睫毛氣壓在睫毛根部，再往外往上梳，多了這步驟能使刷出來的睫毛變得更持久，一整天都不會塌。

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關鍵字：

彩妝, 化妝, Pony, 朴惠敏, 美妝大神, 睫毛, 刷睫毛, 太陽花睫毛, 技巧, 秘訣, 手法, 步驟
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