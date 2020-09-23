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MARC JACOBS全新支線HEAVEN更好入手　獵奇「雙頭熊熊」有這含義

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記者王則絲／台北報導

MARC JACOBS在2019年帶來支線「THE MARC JACOBS」後，今年也馬不停蹄的想嘗試改變，於近日又再度驚喜宣布設立全新支線品牌「HEAVEN」，與品牌主體作出了更強烈的區別，採用有些恐怖又童趣「雙頭熊熊」當作LOGO，走的是非主流、夢幻、鮮豔而超現實的風格，目前第一波商品已在官網與部分門市開售。

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲MARC JACOBS推出全新支線HEAVEN。（圖／翻攝自IG@marcjacobs，以下同）

MARC JACOBS全新推出的「HEAVEN」支線，LOGO使用的是象徵天真可愛的泰迪熊，但是卻讓它長出兩顆頭，所想要強調的理念風格可以幾個關鍵詞彙涵蓋，包括跨性別、顛覆、青少年白日夢、混沌國度、迷幻、反烏托邦⋯⋯等非主流的路線，但卻是這30年來不斷影響MARC JACOBS的各種元素，而HEAVEN便成了將這些次文化整合成新世代的推手。

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

HEAVEN首波上架單品包括了各式服裝，帽子、包包、髮夾⋯⋯等配件，還有「雙頭熊熊」的玩偶後背包、小吊飾、抱枕，所有的服裝全都不受性別限制，有簡單的T恤、Hoodie，也有透視風格的薄紗裝、動物紋單品，皆設計成男女皆可駕馭的樣式，此系列在用色上非常大膽鮮豔，搭配搶眼的線條、格紋、拼接撞色處理，頗有美式復古和日本原宿風格相互融合的感覺。而HEAVEN在價位上比起THE MARC JACOBS又更為降低，大約與市面上潮牌的定位相仿，可愛的小配件約可以台幣一千～三千元入手，簡單的T恤則大約落在2,500～5,000元之間，布料較多的外套、連帽衫或毛衣也能以萬元內購入。

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲Marc Jacobs新支線Heaven。（圖／翻攝自官網）

▲HEAVEN的服裝風格。

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關鍵字：

Marc Jacobs, the marc jacobs, 支線, Heaven, 雙頭熊熊
fashion.net

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