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「有什麼明天再說」快戒掉這些「地雷句型」，否則拖垮人生！

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▲▼戒掉這5個慣用語，否則拖垮人生！ 。（圖／翻攝自我的婆婆怎麼那麼可愛FB）

▲避開說話的地雷，讓你離成功更進一步。（圖／翻攝自我的婆婆怎麼那麼可愛FB，以下同）

編輯 / Lily

想要當個成功人士，擁有說話藝術是基本配備，也是展現個人修養的關鍵，聰明的人懂得該說什麼話，若你總是心直口快說錯話，小則得罪人，大則會拖垮人生。

1. 「有什麼明天再說」

成功人士懂得「今日事今日畢」的道理，有時就是惰性使然，脫口而出「有什麼明天再說」、但明天何其多，心中若總想著反正還有時間，明天再看看吧的念頭，會使你陷入無限拖延的循環。

▲▼戒掉這5個慣用語，否則拖垮人生！ 。（圖／翻攝自我的婆婆怎麼那麼可愛FB）

2.總是抱怨

人生不如意十之八九，適時的吐苦水有益身心健康，但是千萬不要把抱怨當作理所當然，負能量爆棚反而有失格調。提醒自己抱怨只是短暫的出氣發洩，宣洩完後就該想想該怎麼做，才不至於把自己陷入抱怨輪迴。

3. 急著說「不」

人總是喜歡活在舒適圈內，面對新的事物還沒接觸，就急著說不。要知道這樣的心態，會把許多好的機會都往外推，不試試怎麼會知道自己不行，安逸久了，「沒有選擇」就會變成你的唯一選擇。

▲▼戒掉這5個慣用語，否則拖垮人生！ 。（圖／翻攝自我的婆婆怎麼那麼可愛FB）

4.總是「我、我、我」開頭

大部分的人開口閉口總是「我覺得」、「我想要」，但把目標放遠的人，和別人聊天不會只談論自己的一切，請試著從對方角度出發，多問「你覺得如何」、「你呢」等等，這樣的說話方式更能展現個人氣度。

▲▼戒掉這5個慣用語，否則拖垮人生！ 。（圖／翻攝自我的婆婆怎麼那麼可愛FB）

5.假裝說「沒關係」

許多人為了表面和平、甚至討好身邊的人，即便是面對自己討厭的事情，仍會勉強說出「沒關係」，要知道爛好人和隨和其實有差別，適當拒絕自己討厭的事情並沒有錯，懂得表達自己的立場，反而讓你更具魅力。
 

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關鍵字：

慣用語, 戒掉, 說話, 說話的藝術, 人生
fashion.net

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