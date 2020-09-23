美麗也能養出來！「高級女生」堅持的7個習慣，你做了幾個？

▲懂得經營自己的女生，留意每個生活小細節。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

身邊許多女生不一定長得特別漂亮，但是懂得經營、保養自己，舉手投足都自帶高級感。如果你也想後天養出貴氣，這7個習慣跟著做，美麗從內而外，讓所有的人都追著你跑！

早睡早起

熬夜對肌膚傷害極大，這是塗抹再多保養品都救不回來的，長期睡眠不足也會使氣色暗沉，斑點更快冒出來。

起床一杯溫水

許多女星早起都是一杯溫水，空腹喝溫水對身體好處多多，能促進腸胃蠕動，幫助排出體內多餘廢物，身體健康了，皮膚自然就亮起來。

堅持運動習慣

自帶高級感的女生，並不是身上穿戴多少名牌，而是用好氣色帶出氣場，想擁有明亮好臉色，堅持運動的習慣是必要的。

每天塗護手霜

許多女生顧好臉部肌膚，手一伸出來整個暴露年紀，要知道魔鬼藏在細節處，從現在開始養成洗手後，塗抹護手霜的習慣，久而久之塗下來，手部肌膚也能變得年輕緊緻。

保養品在精不在多

自帶高級感的女生，肌膚通常是好到發光，但她的好肌膚在於懂得挑選適合自己的保養品，而非什麼都往臉上塗，要知道過度保養會加重臉部負擔，更有極大機會導致過敏。

維持泡腳習慣

泡腳和泡澡比起，容易天天達成，泡腳能促進腳步血液循環，同時能提升臉部氣色，泡腳時可放入生薑或是幫助活絡的精油，幫助新陳代謝。

均衡飲食

在這個人人斷食瘦身的時代，均衡飲食實屬不易，再不挨餓的大原則下，食物更是要好好選擇，基本避開油炸、過多碳水化合物，其他的葷素均衡吃，攝取足夠的水分，就能擁有健康勻稱的體魄。

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