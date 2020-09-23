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換枕頭會變美？張韶涵私房助眠2秘訣　睡得好有助延緩老化

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▲▼張韶涵助眠2秘訣　睡得好助抗老。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

▲張韶涵常在網上跟粉絲分享自己的美容保養小秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝張韶涵小紅書、微博

不少現代人都有難入睡、睡眠淺甚至失眠等睡眠問題，而睡眠品質差不僅會影響身體健康和新陳代謝，還會影響工作或學習效果，甚至影響老化速度！很常在網上跟粉絲分享美容養生秘訣的女星張韶涵，近日就針對「睡眠」分享自己幫助入眠的2個小秘訣。

張韶涵提到，好的睡眠也是一種由內而外的保養方式，雖然她有時候也因工作關係沒辦法每天規律定時休息，但她會盡量讓自己至少睡滿7～8小時，不管多忙都一定要好好睡覺，把睡覺變成一種儀式感，做一點小改變都能幫助入睡。

▲▼張韶涵助眠2秘訣　睡得好助抗老。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

▲她每天睡前都用有助眠效果的精油再搭配拉伸動作或瑜伽幫助放鬆。

1.精油搭配瑜伽動作放鬆

有在關注張韶涵的人應該都知道，她很喜歡精油，她覺得精油的味道能給療癒的感覺，進而幫助入眠，所以她在睡前會使用一些助眠的精油，另外再搭配瑜伽動作來做睡前的拉伸和筋膜放鬆，讓辛苦了一天的身體能好好放鬆一下，放鬆完後會再閉上眼睛做幾分鐘的冥想，差不多就能準備好入睡了。而這一套動作她認為是非常好的助眠方法，也是近期她睡前必做的事。

▲▼張韶涵助眠2秘訣　睡得好助抗老。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

▲她換了枕頭後不僅改善頸椎前傾問題，也讓睡眠品質變好。

2.換個合適的枕頭

她特別提到，其實枕頭也是睡眠很重要的關鍵。一開始是因為正骨師傅指出她有頸椎前傾的問題，而體態對藝人來說很重要，所以她就開始研究如何透過睡眠習慣來改善，後來發現有種類似古代枕頭的小方枕利用物理牽引和拉伸頸椎的方式，可以緩解頭部和頸椎的壓力，不僅能幫助改善頸椎前傾的問題，還能矯正睡姿，因為沒辦法側睡也就能避免臉部擠壓枕頭導致細紋產生。

而在睡了一陣子測試下，她認為對於改善頸椎前傾問題有幫助，肩頸肌肉的緊繃感也有緩解，睡眠品質跟著也提高，讓身體機能也變得更好了，也會越睡越美，這也是大家常說的美容覺道理。

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關鍵字：

保養, 養生, 張韶涵, 女星, 秘訣, 密技, 助眠, 失眠, 睡眠, 睡眠問題, 抗老, 延緩老化
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