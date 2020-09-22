俄超模嫁進LV豪門　賣水果小妹上演真實版麻雀變鳳凰

▲俄羅斯超模Natalia Vodianova與LVMH集團繼承人Antoine Arnault註冊結婚，幸福洋溢模樣羨煞眾人。（圖／翻攝natasupernova IG）

記者陳雅韻／綜合報導

被稱為精品龍頭LVMH集團「準少奶奶」多年，俄羅斯超模Natalia Vodianova上演真實版麻雀變鳳凰，終於可以把「準」字拿掉了！她與集團繼承人、身兼男裝品牌Berluti執行長與Loro Piana主席的Antoine Arnault正式登記結婚，兩人十指緊扣步出大樓時，親友夾道撒花瓣祝賀，新人笑得合不攏嘴，場面溫馨歡樂。

▲Natalia Vodianova今年初曬出鑽戒宣布與Antoine Arnault訂婚。（圖／翻攝natasupernova IG）

38歲的Natalia Vodianova出身貧苦，11歲休學擺路邊攤賣水果、17歲登上國際伸展台成為精靈系超模代表、19歲嫁給英國貴族生下3個小孩，結束10年婚姻後，與Antoine Arnault交往，為他生下2個兒子，愛情長跑11年卻遲遲沒有開花結果，外界認為是因Antoine有個身價上兆台幣的富爸爸Bernard Arnault，讓兩人談情格外謹慎。

▲親友夾道撒花瓣祝賀，Natalia Vodianova與Antoine Arnault笑得合不攏嘴。（圖／翻攝natasupernova IG）

今年初Natalia Vodianova秀出訂婚大鑽戒，宣告將邁入人生新階段，原定6月27日在教堂舉辦盛大婚禮因新冠肺炎疫情取消，改以登記方式進行，大喜之日Natalia Vodianova選擇穿著俄羅斯名媛設計師Ulyana Sergeenko創作的白色大墊肩洋裝，手拿捧花展現清新風格，而新郎Antoine Arnault則穿自家Berluti西裝，幸福的俊男美女組合，成為時尚圈矚目焦點。