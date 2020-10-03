Melody 41歲纖細大長腿不科學　瘦身絕招公開：澱粉照吃、睡飽飽

▲Melody不藏私大方公開他的瘦身list。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

最近開始主持電視節目的Melody感覺又瘦了一圈，41歲的她依然少女，被譽為最時尚的逆齡媽咪，完全看不出生了兩個孩子，而且大女兒已經5年級。她經常在社群平台上秀出火辣身材，尤其那不科學的纖細大長腿，更是被網友們敲碗想知道保養和維持身材的方法。

▲Melody 經常在社群平台上秀出火辣身材， 纖細大長腿不科學。(圖 / 翻攝 IG＠melodykliu，以下同）

Melody提到前陣子的宅家，過得太放鬆，很容易讓大家的身上多了3公斤，她也不藏私大方公開他的瘦身list。

因為疫情許久沒有參與時尚活動的 Melody，在精品活動上雀躍得像個少女，完全看不出41歲，為了主持節目她也開啟了瘦身計畫，因為上電視很容易看起來胖，Melody用的方法很健康，她特別強調：「一定要吃得乾淨、均衡，重要的是一定要睡得飽。」

Melody透露她會計算每一份餐點的份量：

早上

以屬於蛋白質的水煮蛋再加一份澱粉類的地瓜，這時如果她覺得澱粉的攝取還不夠多的話，就會補充一點燕麥，還會再吃優格跟水果，畢竟早餐是一天能量來源，一定要吃得正確，份量也要足夠。

中午

Melody開心地說，現代科技很方便，也不需要自己帶便當，只要打開手機APP就能訂到各種低脂低卡的健康便當，通常便當會以藜麥飯為主，再搭配上少鹽、少油的肉類跟青菜，美味又有飽足感，重點是能夠吃得均衡。

其實瘦身沒有其他方法，就是要吃得均衡，什麼都要攝取到，她也並非不碰澱粉，更重要的是要睡得飽，因為人只要一睡不好，體重就會上升，所以Melody這次帶給想瘦身的女孩們一個口訣：「睡好、吃好、多喝水。」她也說到當然還是要適時地配合運動，才能瘦得勻稱、有線條。

►夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓 凱特一身藍配親子裝

►32歲維密天使全裸孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學