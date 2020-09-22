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「因為開店，想讓家人過更好的生活」　丁麗娜感謝東森自然美成就夢想

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【小人物大故事】

丁麗娜來自大陸福建，15歲時為減輕家裡經濟負擔，選擇出來工作，曾經做過售票員、洗頭小妹等工作，第一次接觸到自然美，是因客戶的太太送她一罐自然美保養品，試過之後，原本臉頰兩側易泛紅的狀況，得到充分改善，她因此被自然美產品功效所吸引，決定轉換跑道，參加專業美容師培訓計畫，習得一技之長，成為大陸自然美美容師。

婚後，丁麗娜成為萬能的全職媽媽，但心底總有個聲音希望自己可以再出來工作，獲得不一樣的人生成就，在婆婆的幫忙與支持下，丁麗娜憑藉著過去的經驗，很快被錄取成為自然美直營店的美容師。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美中山錦州店，店長丁麗娜，自然美年資18年。（圖／東森自然美提供）

重新投入職場的丁麗娜，除了要找回以前熟悉的護膚技巧外，更要學習如何培養自己的客群。自我要求甚高的她，不放過任何服務細節，是教育講師眼裡的好學生，更是課堂上的活教材。即便擁有絕佳的護膚技巧，但卻在銷售商品遇上卡關，丁麗娜坦言「最初只懂得追求銷售業績的好看，而忽略了考慮客人需求的重要性」。在同事的鼓勵與指導下，她學會換位思考，從心出發，用更柔軟的方式，站在顧客角度，回應需求。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲丁麗娜用認真且專業的護膚手技為客人服務。（圖／東森自然美提供）

擁有令顧客讚許的護膚手技，並能適度拿捏與客人的互動後，丁麗娜成為店內的人氣美容師。即使每日班表幾乎滿檔，也澆不熄丁麗娜對服務的堅持，在她的巧手調理下，原是一張張問題肌膚，皆都獲得充分改善。贏得客人的信賴與信任後，丁麗娜越做越有信心，儘管過程艱辛，有過辭職的念頭，但丁麗娜仍放不下與客戶多年的情感。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美中山錦州店開店茶會。（圖／丁麗娜提供）

先生看著丁麗娜這般辛苦，直言道「在直營店上班付出多少還是別人的，但自己開店，賺的就都是自己的，還可成為一輩子的事業！」。在先生與客戶的鼓勵下，丁麗娜成為自然美加盟店店主，開啟第一份自己的人生事業。而開店事項繁瑣，先生與客戶的支持，無疑是一大助力，丁麗娜分享「曾有客戶擔心我會面臨資金周轉不靈的問題，特意提高比平常多3倍的消費金額，給予支持」，看到客戶各自以不同的形式來鼓勵，丁麗娜備感窩心，決心要以最好的服務回饋客戶。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲丁麗娜每天用心準備給客人的健康甜點。（圖／東森自然美提供）

開店後的丁麗娜，從小細節著手，深入思考如何提升服務品質，經營客人，像對待家人般用心，每日都會準備不同的健康甜點，供客戶享用。而為給客戶更好的消費者體驗，丁麗娜在新品推出時，絕對親身了解產品功效後，才開始分享推薦，並不惜成本，將正貨商品分裝成小罐子提供給客人做體驗，「客人回家試用後，覺得效果不錯，自然會回頭購買」，丁麗娜表示，透過體驗式行銷，店面業績越來越好，2018年以新人之姿得到東森集團總裁王令麟的肯定，對她而言是很大的鼓勵。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟頒發最佳新人獎。（圖／丁麗娜提供）

開店半年後，丁麗娜開心表示，東森集團與自然美合併後，大量的媒體廣告，大幅提升自然美品牌知名度，開始有不少客人上門詢問「自然美，是以前的自然美嗎？」，甚至還有客人以為自然美早已退出保養市場了。頓時間，自然美擺脫過去「安靜」的形象，在品牌曝光上比以往有更大規模的露出，品牌討論聲量也隨之增加，商品課程不斷推陳出新，消費客群逐漸年輕，更振奮美容師工作士氣。感受東森集團經營自然美的決心，看到王令麟總裁對服務的重視，不時前往第一線為加盟主加油打氣，也親身體驗護膚產品與課程，成為自然美終身Model，讓丁麗娜由衷感謝，更使她對加盟店的未來發展極具信心。

加入自然美工作團隊多年，丁麗娜最感念的仍是，美容師間相互扶持的好感情，讓她找到工作中的歸屬感與認同感。現在的她努力把經營腳步站穩，用心培養優質美容師，為客人解決肌膚問題。而為了讓先生與小孩過上幸福人生，丁麗娜努力朝著目標前進，她告訴自己「只要你認真努力，都可以過上自己想過的生活。」語氣中帶著肯定，期許未來再開第二家店或跨越兩岸海峽在大陸福建開店，服務更多愛美的女性。

小人物大故事-丁麗娜（圖／東森自然美提供）

▲丁麗娜（右2）與同事間深厚的好感情。（圖／丁麗娜提供）

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關鍵字：

小人物大故事, 東森自然美
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