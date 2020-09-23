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手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲手機藏最多秘密的3大星座 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

現代人「手機不離身」已經變成了一種習慣，不過這種情況可能並非依賴手機，而是手機裡頭藏了太多不可告人的秘密，不願意讓他人接觸，現在就揭曉，最容易把秘密藏在手機中的3大星座，快點檢查另一半上榜了沒！

Top 3 水瓶座

水瓶座的手機就像是自己的小世界，外人難以輕易打破，其實也不是水瓶喜歡把秘密藏在手機，而是因為他們有自己的底線，認為雙方的信任感不應該透過查手機來建立，所以常常發現水瓶很反感別人觸碰自己的東西，就像是某種保護色一樣，有些區域只想水瓶自己明白。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙魚座

雙魚座是一個凡走過就要留下回憶的人，於是會在手機中儲存很多照片以及對話頁面捨不得刪除，就算人和人之間的關係改變了，雙魚也會繼續保留回憶，所以不願讓他人看到，一方面是不想要解釋過去的事情，一方面也是自己的回憶無關他人，雙魚的長情由此就能略知一二。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座面對每一段感情總是神秘兮兮，其實也源自於他們本身的粗線條，手機中藏了什麼秘密很可能自己也忘了，當然一旦引發爭吵，牡羊自己也懶得去交代，讓事情慢慢淡化就罷了。不過久而久之就演變成，任何人都不能觸碰牡羊的手機，因為他們知道看了準沒好事，多一事不如少一事。

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關鍵字：

星座, 運勢, 手機, 隱私, 雙魚座, 水瓶座, 牡羊座
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