桂綸鎂回歸UNIQLO！氣質女神一樣美翻天　攜手李英宏拍新廣告

記者王則絲／台北報導

還記得早前的UNIQLO廣告中經常能看見女星桂綸鎂的蹤影嗎？曾擔任UNIQLO台灣區代言人三年的桂綸鎂今年終於回歸，攜手「台帥教主」饒舌歌手李英宏，為全新的「新・美型外套」系列率先上身演繹，清新自然的淡妝下令人不禁驚嘆桂綸鎂多年來不變的美貌，反而在女人味的氣質上又更提升了！

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO TAIWAN（@uniqlo_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 6:00 張貼

為慶祝登台10週年，UNIQLO近期大動作推出一系列企劃，針對這10年來觀察到的台灣氣候、消費者的習慣，傾聽大家的心聲與願望，特別打造出最符合台灣民眾需求的服裝，像是這次新推出的「新・美型外套」系列，便可說是為居住在台灣的人們量身打造，包括防風抗雨、抗UV防風、抗UV棉質、防潑水山系以及防風刷毛5種實用機能，更同時滿足現代都會男、女性對於時髦外型的需求。

▲女裝輕量BLOCKTECH防風雨抗UV大衣，NT＄2,490。（圖／品牌提供，以下同）

▲男裝BLOCKTECH防風雨連帽外套，NT＄1,990。



夏、秋有雷陣雨和颱風，冬天有鋒面、春天又有梅雨季，對於一年四季幾乎都將水的台灣來說，一件可以防風雨的外套是每個人都需要的，可以在危急時刻避免淋成落湯雞，且現在正值早晚溫差大的換季時節，許多人都習慣隨身攜帶一件輕薄的外套，那麼這系列可防風雨的簡約美型外套就是非常棒的選擇。

▲女裝防潑水寬版連帽外套，NT＄1,290。

▲男裝防潑水多口袋連帽外套，NT＄1,990。

除了因為天涼而加件外套，也別忘了女人的天敵紫外線可是一年四季都在的，尤其是需要天天外出的上班族、機車族最需要注重防曬這部分，AIRism抗UV外套系列延續了夏季的網眼外套，再進化推出秋季升級版本，有非常多色可選擇，與任何風格的穿著都能互相搭配。

▲AIRism抗UV連帽外套（長袖），NT＄790。



而隨著天氣漸漸轉涼，比較怕冷的民眾是否已經開始物色保暖外套？其實在沒有寒流的狀況下台灣的冬天並不會到很冷，一件簡單的刷毛外套就很足夠。

▲防風刷毛連帽外套（長袖），NT＄1,290。

隨著大家開始意識到時序入秋，快時尚品牌們早已將商品換季來搶攻大家荷包，H&M在今年秋季邀請到了莫莉Molly Chiang擔任形象大使，演繹本季新裝系列，以清爽的藍白、柔和的大地色調為主，推出囊括輕盈材質的西裝外套、針織罩衫、斜肩薄上衣、襯衫與丹寧褲，在微涼的初秋最適合不過。