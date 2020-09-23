《誰是被害者》狂掃8入圍！回顧金句：活下去才有改變，才有希望

▲華語影集《誰是被害者》入圍第55屆金鐘獎8項大獎。（圖／翻攝自IG、Netflix 劇照，以下同）



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第55屆金鐘獎即將在本週六（26日）登場，華語影集《誰是被害者》一口氣入圍8項大獎，包括最佳男主角獎、最佳戲劇節目獎等，劇情涉及家庭與霸凌等沉重議題，讓人邊看邊反思現狀，現在《ET FASHION》就帶你一起重溫劇中經典台詞。

1. 活下去才有改變，才有希望。

《誰是被害者》運用一連串的自殺事件來揭開故事樣貌，而全劇一再揭示了「活下去才有改變，才有希望」，其實不光是生與死之間的拉扯，而是生命之間都應該多一些理解和包容，才能帶來活下去的勇氣。

2. 我很努力，但我真的不知道怎麼讓別人快樂。

方毅任（張孝全飾演）患有亞斯伯格症，對於情感的表達相當生疏，而他說出：「我很努力，但我真的不知道怎麼讓別人快樂。」盡力想解開與女兒江曉孟（李沐飾演）的誤會，或許這段話就像很多人的縮影，我們無意中成為「討好型人格」，努力讓他人快樂，卻忘了自己的價值。

3. 生命是可以為別人犧牲的。

李雅均（林心如飾演）希望麻痺他人對於死亡的恐懼，以為生命結束就是在幫助別人，但是千萬不能忘記，有太多人拼了命想活下去，就是因為生命還有無數未知的快樂美好等你去發現，沒有誰應該為了誰犧牲，好好為自己活一次。

4. 如果她能夠不被這個社會的價值觀所綁架，她會知道這世界上還是有很多人很愛她的。

社會的條條框框壓得人喘不過氣，但停下腳步來看，會不會是自己綁架了自己呢？選擇去看到世界上開闊的一面，而不是局限每一步，一定會發現有很多人很愛你。

5. 我從來沒有失去過他，他從來沒有消失過。

生命其實就是不斷失去和重新擁有的過程，我們學習換種方式陪伴在自己愛的人身邊，就算那個人消失了，愛不會消失，想念仍舊可以每一日繼續下去，唯獨當你忘了想念，才是真正失去的開始。

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