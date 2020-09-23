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超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友

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▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲泫雅與男友E’Dawn閃照曬時髦情侶穿搭。（圖 / 翻攝IG ＠hyunah_aa、＠hyojong_1994，以下同)

記者王蓁蓁 / 綜合報導

以作風大膽、性感出名的泫雅與男友E’Dawn可以說是韓國最閃情侶，交往4年依然熱戀期，前陣子E’Dawn更在同門師姐Jessi的網路節目上發糖告白：「泫雅是我的最後一任女友」，羨煞所有人，泫雅因「血管迷走神經性暈眩」病症加重而延遲回歸，他無微不至的細心照顧，被Jessi大讚是「真男人」。

超會在社群上發糖的兩人，不只是放閃那麼簡單而已，還會偷偷地用色系、材質等元素營造情侶感，他們原先就能完美消化任何不合理的穿搭，直接成為了最時髦的情侶穿搭範本。

單品

看似相同的灰色系加球鞋穿搭，卻是不同風格，泫雅以率性的牛仔吊帶裙搭Nike X Stüssy聯名球鞋「Nike Air Zoom Kukini」，而 E’Dawn則是以運動套裝搭配有朴敘俊鞋之稱的「Nike Air Zoom Spiridon Cage2」。

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

或是以黑、白的Marin serre彎月Ｔ-shirt簡單的搭配出情侶Style，完全適合剛入門的穿搭的情侶們get起來呦！

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

色系

以色系做搭配也是泫雅與E’Dawn經常搭配的方式，情侶穿搭不一定要拘泥於同款同色，像E’Dawn巧妙的以粉色毛衣呼應泫雅的淡紫色毛衣與粉色系妝容 ; 或是泫雅的米色小洋裝搭配一頭米金色頭髮與polo衫的E’Dawn，雖是不同風格，卻也能一眼看出是熱戀中的情侶呢！

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

泫雅一身超時髦的毛絨黑白大衣，E’Dawn則是穿白T牛仔混搭黑色毛帽、馬汀靴，讓簡單的黑白情侶穿搭變得不簡單。

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）


元素

總是能將高調、浮誇單品帶入日常的兩人，泫雅穿斑馬紋的澎袖洋裝，搭配E’Dawn的豹紋長褲，以同樣的動物紋印花，完美搭配出情侶感，除了動物紋之外，花朵印花也是他們衣櫥裡的常備軍，E’Dawn超飽和的藍色花褲搭配螢光粉襪子與T-shirt，巧妙呼應泫雅的印花洋裝。

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

材質

超好入手的牛仔單品，簡單搭配就能融入日常，泫雅以短牛仔褲、或是牛仔長褲搭配高跟鞋增添女性魅力，同樣穿搭牛仔單品的E’Dawn更顯男孩率性。

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）


泫雅性感的皮背心搭配動物紋長裙，E’Dawn則以皮褲作為穿搭亮點，影片最後end也不負眾望閃爆螢幕，就知道Jessi為何每每跟他們在一起都會崩潰了。

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關鍵字：

泫雅, E’Dawn, 情侶裝
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