向惱人「肌肉緊繃」說掰掰！天然頂級精油療癒　來場身心靈健康SPA

圖、文／東森自然美提供

你有肌肉緊繃和防疫力的困擾嗎？現代人時時接受不同的壓力洗禮，生活中得詮釋各種角色，長期被快步調壓榨處在疲憊、緊繃的狀態下，若沒有適當的排解壓力，就容易造成身體出現狀況。除了心理影響生理之外，外在環境也是很重要的因素之一，尤其近年空氣汙染及全球新冠肺炎等問題，我們要如何做好自身的健康維護，現東森自然美推出新方式，讓你向惱人的壓力和防疫說再見！

因應現代生活型態需求，東森自然美9月推出新的療癒SPA「愉悅舒放護理課程」，同時為回饋消費者打出超優惠33折限量體驗價$1499，一推出即接到許多消費者來電預約，提倡透過自然療法來使人情緒平穩、溫暖心房，除了身體紓壓，現代人多數喜歡運動健身，在過程中身體因乳酸堆積產生的痠痛，透過愉悅舒放護理課程還能達到肌肉放鬆的效果；因應需求，10/1也將推出SPA業界首見的「防疫小尖兵課程」超優惠價$1200，幫助提升身體面對疫情及空氣汙染等各種對外有害因素時的防禦力增加，同時也減少季節轉換時帶來的負擔，讓有需要的人能透過這樣舒緩放鬆的按摩手法呈現身心平衡的狀態。

愉悅舒放SPA，「拉、揉、伸、緩」釋放身心靈壓力

現代人因壓力容易產生許多問題，像是睡不好、容易感到疲倦、精神緊繃…等狀態，「愉悅舒放護理課程」能幫助排解這些問題的來源，全程使用東森自然美的頂級精油，採集世界各地天然頂級純精油，運用最高科技萃取技術，將精油轉化成極小分子，深入每一吋肌膚，內含薰衣草、乳香等天然植萃成分，能幫助鎮定、舒緩肌肉疼痛，透過精油嗅吸體驗，讓自然的植物香氣與能量先達到放鬆效果，且有別於一般市面上的身體SPA指壓，透過獨特的舒緩放鬆按摩手法，著重在拉、揉、伸、緩的層層技法，深度達到「肌肉」的舒放按摩，使身體僵硬、緊繃、乳酸結節的地方，都能達到舒緩、軟化，幫助放鬆肌肉、釋放壓力、恢復元氣、達到身心靈平衡。

業界第一套防疫SPA 讓你的肺盡情享受深呼吸

業界第一套防疫的SPA課程，近期全球新冠肺炎及空氣汙染問題肆虐，長期處在空氣品質不佳的狀態下，這些看不見的隱形殺手，外面的空氣從鼻子進入肺，等於直接和外界溝通，因此肺是最容易受外界環境所侵襲，俗話說人老肺先衰，保養好肺絕對是長壽的關鍵。「防疫小尖兵課程」全程使用東森自然美金/火象複方按摩精油，來自世界各地的頂級天然純精油萃取，內含松針、尤加利等成分，能幫助抗菌，有助呼吸系統健康，療程藉由刮痧板，針對呼吸系統的經絡做疏通，將體內廢物代謝，幫助清肺作用，再用獨家手技刺激心肺穴位，結合肩頸做放鬆、呼吸順暢，適合季節轉換容易咳嗽、經常性吸菸者。

愉悅舒放護理課程 80分鐘/NT$4,500 限量體驗價$1499/堂（9/12全新上市）

有別於業界指壓舒緩放鬆，深度達到肌肉舒放按摩，拉、揉、伸、緩，層層技法，愉悅身心。

防疫小尖兵課程 20分鐘/NT$1,200（10/1即將上市）

藉由刮痧板，針對呼吸系統三條經絡（心經、心包經、肺經）＋三焦經做疏通，將體內廢物代謝，

舒緩身心，再透過手技刺激心肺穴位，結合肩頸軟化做擴胸放鬆，達到減壓又護心。

活絡舒壓按摩油 100ml / NT$2,500

內含杜松子、佛手柑、薰衣草、檸檬等精油，透過自然的植物香氣與能量，保養調理身體肌膚，

舒緩壓力。

金/火象複方按摩精油 100ml / NT$5,900

內含尤加利、松針、檸檬等精油，透過自然的植物香氣與能量，舒緩呼吸道不適。

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