fb ig video ETtoday search mobile

向惱人「肌肉緊繃」說掰掰！天然頂級精油療癒　來場身心靈健康SPA

>

天然頂級精油療癒 來場身心靈的健康SPA（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

你有肌肉緊繃和防疫力的困擾嗎？現代人時時接受不同的壓力洗禮，生活中得詮釋各種角色，長期被快步調壓榨處在疲憊、緊繃的狀態下，若沒有適當的排解壓力，就容易造成身體出現狀況。除了心理影響生理之外，外在環境也是很重要的因素之一，尤其近年空氣汙染及全球新冠肺炎等問題，我們要如何做好自身的健康維護，現東森自然美推出新方式，讓你向惱人的壓力和防疫說再見！

因應現代生活型態需求，東森自然美9月推出新的療癒SPA「愉悅舒放護理課程」，同時為回饋消費者打出超優惠33折限量體驗價$1499，一推出即接到許多消費者來電預約，提倡透過自然療法來使人情緒平穩、溫暖心房，除了身體紓壓，現代人多數喜歡運動健身，在過程中身體因乳酸堆積產生的痠痛，透過愉悅舒放護理課程還能達到肌肉放鬆的效果；因應需求，10/1也將推出SPA業界首見的「防疫小尖兵課程」超優惠價$1200，幫助提升身體面對疫情及空氣汙染等各種對外有害因素時的防禦力增加，同時也減少季節轉換時帶來的負擔，讓有需要的人能透過這樣舒緩放鬆的按摩手法呈現身心平衡的狀態。

天然頂級精油療癒 來場身心靈的健康SPA（圖／東森自然美提供）

愉悅舒放SPA，「拉、揉、伸、緩」釋放身心靈壓力
現代人因壓力容易產生許多問題，像是睡不好、容易感到疲倦、精神緊繃…等狀態，「愉悅舒放護理課程」能幫助排解這些問題的來源，全程使用東森自然美的頂級精油，採集世界各地天然頂級純精油，運用最高科技萃取技術，將精油轉化成極小分子，深入每一吋肌膚，內含薰衣草、乳香等天然植萃成分，能幫助鎮定、舒緩肌肉疼痛，透過精油嗅吸體驗，讓自然的植物香氣與能量先達到放鬆效果，且有別於一般市面上的身體SPA指壓，透過獨特的舒緩放鬆按摩手法，著重在拉、揉、伸、緩的層層技法，深度達到「肌肉」的舒放按摩，使身體僵硬、緊繃、乳酸結節的地方，都能達到舒緩、軟化，幫助放鬆肌肉、釋放壓力、恢復元氣、達到身心靈平衡。

天然頂級精油療癒 來場身心靈的健康SPA（圖／東森自然美提供）

業界第一套防疫SPA 讓你的肺盡情享受深呼吸
業界第一套防疫的SPA課程，近期全球新冠肺炎及空氣汙染問題肆虐，長期處在空氣品質不佳的狀態下，這些看不見的隱形殺手，外面的空氣從鼻子進入肺，等於直接和外界溝通，因此肺是最容易受外界環境所侵襲，俗話說人老肺先衰，保養好肺絕對是長壽的關鍵。「防疫小尖兵課程」全程使用東森自然美金/火象複方按摩精油，來自世界各地的頂級天然純精油萃取，內含松針、尤加利等成分，能幫助抗菌，有助呼吸系統健康，療程藉由刮痧板，針對呼吸系統的經絡做疏通，將體內廢物代謝，幫助清肺作用，再用獨家手技刺激心肺穴位，結合肩頸做放鬆、呼吸順暢，適合季節轉換容易咳嗽、經常性吸菸者。

天然頂級精油療癒 來場身心靈的健康SPA（圖／東森自然美提供）

愉悅舒放護理課程 80分鐘/NT$4,500 限量體驗價$1499/堂（9/12全新上市）
有別於業界指壓舒緩放鬆，深度達到肌肉舒放按摩，拉、揉、伸、緩，層層技法，愉悅身心。

防疫小尖兵課程 20分鐘/NT$1,200（10/1即將上市）
藉由刮痧板，針對呼吸系統三條經絡（心經、心包經、肺經）＋三焦經做疏通，將體內廢物代謝，
舒緩身心，再透過手技刺激心肺穴位，結合肩頸軟化做擴胸放鬆，達到減壓又護心。

天然頂級精油療癒 來場身心靈的健康SPA（圖／東森自然美提供）

活絡舒壓按摩油 100ml / NT$2,500
內含杜松子、佛手柑、薰衣草、檸檬等精油，透過自然的植物香氣與能量，保養調理身體肌膚，
舒緩壓力。

金/火象複方按摩精油 100ml / NT$5,900
內含尤加利、松針、檸檬等精油，透過自然的植物香氣與能量，舒緩呼吸道不適。

►►►東森自然美全台直營門市

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

關鍵字：

東森自然美, 美容SPA
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

契爾氏「白泥」超狂價949元！敷完粉刺浮出來太療癒

契爾氏「白泥」超狂價949元！敷完粉刺浮出來太療癒

俄超模嫁進LV豪門　賣水果小妹上演真實版麻雀變鳳凰

俄超模嫁進LV豪門　賣水果小妹上演真實版麻雀變鳳凰

40歲高圓圓生圖超狂！「緊身裙」洩S曲線　網膜拜：仙氣爆棚

40歲高圓圓生圖超狂！「緊身裙」洩S曲線　網膜拜：仙氣爆棚

木村光希和天王周董撞衫氣勢沒在輸　手中包款孫芸芸也愛 Rain超壯手臂讓粉絲看呆了　珠寶手環跟著沾光 秋意・濃／9款網推最美大地、奶茶色球鞋　就是要當溫柔小姐姐 專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」　洗髮精抹頭皮原來超級傷 坦胸露背不等於性感！ Jennie的「微辣穿搭」全靠三個關鍵技巧 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 安格斯12星座一周運勢9/21-9/27　土逆扯後腿！牡羊、摩羯保持警戒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面