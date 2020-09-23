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就是想穿褲裝走紅毯！精選六家品牌　實現你的型格婚紗夢

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隨著時代的改變和潮流的演變，越來越多準新娘拋下制式的澎裙婚紗，改以褲裝襯出骨子裡帥氣的一面：

Alexander McQueen

首先要介紹的這套西裝套裝和普遍常見的款式非常不相似，除了有窄身版型的墊肩設計，兩件式的長短剪裁和腰部的收腰，均完美勾勒出凹凸有致的身形曲線，尤其直筒長褲的搭配，更達到修飾身形的效果。

Max Mara

倘若你在找尋大器一些的褲裝造型，那麼以大衣著名的Max Mara絕對值得你參考！及踝長度的大衣宛若新娘披肩，只不過風格上更為帥氣，搭配上寬鬆的落地長褲，盡顯成熟的幹練女人味

Christopher Kane

Oversized墊肩版型加上收腰剪裁，完美融合男性與女性的風格特質，剛強中又不失女性撫媚氣息，值得一提的是，此件西裝外套上還飾有閃爍的水鑽流蘇，賦予80年代的搖滾龐克氛圍。

Carla Zampatti

接下來介紹的這套則推薦給喜愛戶外活動的準新娘們—翻領夾克配上金釦的點綴，使整體飄散率性又不失態度的時髦韻味，此外，膝上寬褲的組合則襯出個人瀟灑作風，極具獨樹一幟魅力。

Michael Lo Sordo

雖然同是長版大衣，但絲綢的材質選擇反倒能帶出優雅極簡性格。造型上無須多餘元素妝點，純粹透過面料散發出的內斂光澤，便足以形塑出高雅女人氣質，推薦給在找尋雋永款式的準新娘。

Zara

最後要介紹的則是眾所皆知的西班牙快時尚品牌Zara。幾乎每個禮拜都會上架新商品的Zara，在款式上涵括了多元化性格，可說是最佳Mix-and-Match首選品牌，好比自然層次的落肩領搭配喇叭長褲，慵懶又知性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 褲裝, 婚紗
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