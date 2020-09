《惡之花》文彩元偽素顏這樣畫！6款神級單品完成清透無妝感

近期討論度最高的韓劇就是由李準基與文彩元擔綱男女主角的《惡之花》了,這部影集講述著擁有人格障礙並隱藏殺人犯身份的男主角,和身為重案組刑警的妻子結褵14年間的懸疑故事。

女主角車智媛(文彩元飾演)在劇中身兼刑警、母親、妻子等多重角色,除了精湛演技,劇中清透有神的妝容也受到大家的討論,先前文彩元的化妝師接受訪問時就大方公開她文在劇中使用的產品以及上妝技巧,一起來看看!

妝容風格

文彩元在戲中同時扮演專業的刑警、和賢慧的母親與妻子的角色,因此在妝容比起表現色彩和線條,更偏向自然深邃感,但在戲中若較俏皮、可愛時,就會藉由變化頰彩和唇色來達成。

底妝

這款底妝的妝效本來就是以光澤、服貼、無粉感為主要訴求,由於文彩元本身的皮膚就很好,為了打造自然水潤的妝效,彩妝師特別使用「少量多次」的方式將粉底液點在臉上,並以「濕海綿輕拍」的手法上妝,讓底妝更加服貼。

使用產品:NARS玩美光透美白粉底液。

眼妝

文彩元劇中妝容比較自然,正好符合韓國最近流行的「꾸안꾸」妝感,也就是「看起來像沒打扮的打扮」。眼影的打底使用蘿拉蜜思熱賣色號#Ginger,這個顏色也被稱為眼部的「修容色」。接著使用NARS雙色眼影#吉隆坡Kuala Lumpur中的深色,以線條的方式在睫毛根部描繪,加強深邃度卻又不會過於搶戲。

而為了打造自然深邃的眼神,比起強烈的眼線,纖長、捲翹的睫毛更是重點!將睫毛仔細的夾翹後,彩妝師使用引釉艷色睫毛膏打造根根分明的自然美睫。

使用產品:

Laura Mercier 霓采眼影 霧面#GINGER

NARS 雙色眼影#KUALA LUMPUR

資生堂國際櫃 引釉艷色睫毛膏

頰彩

使用too cool for school高討論度之一的美術課彩妝系列,當中的三色腮紅相當實用,可以混刷、也可以單獨挑顏色使用,適合搭配各種妝容和膚色,文彩元在劇中只有用刷具輕輕掃過,打造自然的好氣色。

使用產品:too cool for school 美術課三色腮紅餅

唇彩

為了讓唇彩貼合唇部肌膚,化妝師使用了兩款不同質地的唇彩,分別是MAKE UP FOR EVER柔霧款的唇頰筆,和質地水潤就像冰淇淋般的韓系品牌Naming的唇彩。兩款產品都是偏粉的玫瑰色,適度展現劇中角色身為妻子和媽媽的甜美、優雅。

使用產品:

MAKE UP FOR EVER 藝術大師柔霧唇頰筆#201旋轉木馬

NAMING Melting Glow Lipstick #PKS01 ROSY ROSY

文彩元《惡之花》使用彩妝產品參考價錢

NARS玩美光透美白粉底液,NT$1,700

Laura Mercier 霓采眼影 霧面#GINGER,NT$1,000

NARS雙色眼影#KUALA LUMPUR,NT$1,250

資生堂引釉艷色睫毛膏,NT$1,150

MAKE UP FOR EVER 藝術大師柔霧唇頰筆#201旋轉木馬,NT$860

NAMING Melting Glow Lipstick #PKS01 ROSY ROSY,台幣約NT$500

