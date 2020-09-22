安格斯12星座一周運勢9/21-9/27　土逆扯後腿！牡羊、摩羯保持警戒

牡羊 3.21~4.20

土星在羊座的事業宮位中扯腿，本週羊座在工作上似乎面臨危機四伏的狀態，若沒有得到妥善的處理、解決，就可能連帶著影響其他的運勢，需要全神貫注在職場上，可能會直接受到環境的衝擊，得繃緊神經！愛情的緣分還是差了一點點，等待愛情的你，目前的時間還不算成熟，不適合貿然採取行動，最好能先靜靜觀察。

金牛 4.21~5.20

水星待在奴僕宮位還有一整週的時間，對牛座來說是個人際關係大躍進的時節，這段時間的你適合拓展人際，不論是工作上的來往、拜訪，或是和老友相約敘敘舊，向外發展能創造意想不到的好運喔！有伴的金牛座，此時正沉醉在戀情的喜悅和甜蜜中，感情持續走穩，跟另一半感情維持在穩定狀態。

雙子 5.21~6.20

本週雙子學習、進修方面的運勢是很讓人看好的，多學習體驗各種技能或是學一門有興趣的科目，都將成為未來工作的養分，所以不要以為還早就放棄學習，此刻的投入都將是為未來打底！看似無拘無束的雙子，其實有顆敏感脆弱的內心，此時由於對愛情多所考量，是以沒有辦法很快的打破僵局，為愛情只出解套方法。

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹多虧的木星、金星的加持，工作上的運勢一帆風順，各種麻煩事多半能大事化小，此時不論做什麼事情都很容易看到成果，高效率的表現能讓受到不少長輩或主管的欣賞，但如果衝的太快也可能會引來小人、造成反效果，最好低調一點。已經有戀情的蟹座，兩個人對彼此需要多些信任包容；而單身者還需要一點耐心，緣份已離你愈來愈近。

獅子 7.22~8.22

本週獅子座有吉星串流，感情桃花旺盛，單身者特別適合捉住夏天的尾巴追求屬於自己的幸福！不過對一部分的獅子來說此時的愛情卻不是那麼的重要，許多活動對你的吸引力遠大過遇見一個優質的對象哩！這週的你同樣有很熱絡的互動往來，朋友邀約之下日子顯得多采多姿，缺點就是要想方守住荷包，別花錢如流水。

處女 8.23~9.22

太陽在本週完成移轉，對處女座來說會走入一個先高後低迷的運勢狀態，這週的你在工作上要注意的是較深入的合作關係，或是有利益相關的人際互動，如果沒有好好的溝通好，就可能會出現一些波折變動或讓人煩心的糾紛。感情的相處也有同樣情況，與情人相處要避免產生心結與爭執，需要多點用心好好經營。

天秤 9.23~10.22

秤座最在意的人際、感情，這週會有著漸入佳境的好運，在太陽的移轉下，愈到週末運勢愈佳，適合與朋友或情人來個小旅行，透過親近大自然的儀式感，能為你帶來更多正能量。職場上不見得心想事成，不過每個小挫折都是經驗的累積，從錯中學習能讓你比任何人都進步神速。財運極佳，學習投資、重新整理分配財物，會有好收穫。

天蠍 10.23~11.22

金星持續照亮著蠍座的事業宮位，也帶旺了蠍座這週在工作上的表現，歷經長久的蟄伏耕耘，你的表現也許不見得讓人驚豔，但卻持續穩定的進展，路遙知馬力，你的亮點會有愈來愈多人看見！另外，人際關係與感情是此時的重要課題，試著無私的分享與傾聽，你也會從朋友或情人的反餽中更了解自己。

射手 11.23~12.21

其實整個夏日的射手都處於一種忙碌而勞心勞力的狀態，但是不論在工作是職場上，許多對於未來的計劃，或是一些意外的狀況，將會碰撞出新的改變，讓你因此而更加繁忙，但也為了這些未知多了些冒險的待期。感情上圓轉如意，另一半會是你最大的支柱，單身者難免孤單，好在死黨好友們在身旁能為你抒解壓力。

摩羯 12.22~1.19

對於自己的專業領域，摩羯可是有鬥志的，只是有時太小心翼翼了，又會顯得沒那麼積極！土星逆行下此時局勢並不利於自己，所幸逆運時間不長，這段時間明哲保身很重要，別讓自己捲入紛爭之中，以免兩邊都不討好。對感情的熱情略有消褪，愛情的火花雖然一直都不斷的出現，但真的要進入穩定戀情的發展，則還需要一點時間。

水瓶1.20~2.18

本週瓶座整體運勢平平，特別是工作上雖然很有心要好好努力，不過在土星退行下各種職場上的狀況劇實在是很令人傻眼，收拾豬隊友們的善後的情形還是多過進展。好在此時感情運不算太差，單身者桃花露曙光，能遇見自己喜歡、或傾慕你的有緣人；交往ING的瓶座還需要培養默契，一點小爭執是難免。

雙魚 2.19~3.20

土星逆行走入最後一週，魚兒仍要經歷一小段「光明前的黑暗」，這也意謂這週的你好的壞的際遇會輪番而來，考驗著你的心理素質，好就好在你的本性中隱藏著愈挫愈勇的高EQ，就算偶爾跌倒或是小小的不順利，大方向上還是穩定地進行。感情方面，單身者屬於你的那個人一定會在適合的時候出現，此時對於愛情還是放鬆心情放慢腳步。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo ／Marie Claire美麗佳人

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