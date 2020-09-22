「品牌要被看見，技術才能變現」　武曉倩從個人工作室決心轉戰東森自然美

【小人物大故事】

在美容保養市場打滾多年的武曉倩分享，近年市場競爭激烈，個人工作室比比皆是，儘管實力十足，技術服務都到位，但在沒有品牌的支持下，仍難以靠著自我品牌闖下一片天地。深知品牌重要性的武曉倩，認為東森集團與自然美結盟，是台灣保養市場的未來指標，加上看準集團背後的龐大資源，有助發展，因此從個人工作室，帶槍轉戰加入東森自然美，給自己一個全新的發展機會。

▲東森自然美中山伊通店，店長武曉倩老師於2019年加入東森自然美。（圖／東森自然美提供）

東森自然美中山伊通店武曉倩，家中排行老二，從小備受疼愛，但身為蒙古女漢子的她，骨子裡喜歡闖蕩的精神，讓她選擇離鄉背景，為愛遠嫁，一路從深圳打拼到台灣，「曾經做過麵包店、早餐店、服飾店、火鍋店，但卻都不是心目中所嚮往的那份工作」武曉倩分享，直到某天在一家Salon舒服做臉，店內舒適的氣氛、整體給人放鬆的感覺，讓武曉倩深深愛上，眼神為之發亮，語帶堅定地表示「我相信我喜歡的，別人也是會喜歡的」，進而全心投入美容行業，雖不是專科出身，但立志用一輩子的時間去琢磨。

▲年輕愛美的武曉倩一路打拼，立定心中志向，全新投入美容事業。（圖／武曉倩提供）

因緣巧合之下，武曉倩加入擁有20年以上經驗的自然美加盟店，成為了自然美的一員，從基層做起，店主老師為維持高品質服務，更是對武曉倩採取了高標準的教導與要求。武曉倩坦言，學徒時期，客人曾反饋指出「你的手技沒有靈魂」，唯有透過不斷的練習，才能不停的進步，武曉倩坦然面對不足，更深知箇中道理，「技術的東西，看一千次、看一萬次，都不如自己做一次實在」，對此，武曉倩每天只要一有空檔就向老師、學姊請益，同時也透過書籍，自學經絡按摩，個性要強的她，不怕辛苦，她告訴自己「別人可以做的，她也一定可以！」，武曉倩用心學習，獲得客戶肯定，她笑言「成就技術的背後，需要三五年的努力。其實只要用心了，客人是有感覺的」。

▲武曉倩利用空檔時間不斷練習，只為給客人最好的服務。（圖／東森自然美提供）

隨後，武曉倩輾轉加入其他美容體系，藉由不同的制度，學習美容新知與技術，但該體系最主要的經營模式，卻是不斷地推銷保養課程，讓客戶買單，而在沒有考慮顧客需求的前提下，強調業績銷售，讓武曉倩體悟到，這不是她所喜歡的工作內容，兩年後選擇辭職，在家人的支持下，決定開一間擁有自我風格的美容工作室，成就當初踏入美容業的初衷，「讓客人進來時感覺放鬆，出去之後變得美麗」，武曉倩表示。

▲店內裝潢精心設計，希望給客人明亮舒適感。（圖／東森自然美提供）

在個人工作室的經營上，武曉倩希望做出「品牌性」，以高品質服務取勝，不打低價競爭。然而，沒有品牌的加持，同業競爭激烈，客源開發困難，武曉倩緩緩道出心底話，「儘管能做的都做了，但沒有知名度，客人還是不太敢上門」。就在辛苦經營四年後，東森集團與自然美合併，品牌聲名大噪，武曉倩也剛好遇上自然美拜訪，直覺告訴她「跟著東森自然美發展，是未來契機」。

轉型加入東森自然美後，武曉倩反映，東森集團資源龐大，公司協助精準導客，店面來客數增加，在媒體廣告方面也下足功夫，市場討論聲量上漲，而雖已有「品牌」的支撐，但公司仍力求產品專業性與有效性，聘請專業醫師學者組成團隊，為產品品質把關，以此提升消費者信心。更特別的是，別於一般美容店家，公司全力輔導美容師招募，聘請專業講師進行技術培訓，提升整體服務素質。對此，武曉倩感到相當驚嘆，直言道「很多時候，美容師培訓好了，人也走了，因此公司能夠免費協助培訓美容師，對於新開的店家，或是像我一樣單打獨鬥的，真的是受惠非常大。」

對於未來的目標規劃，武曉倩認為，在東森加入後，自然美煥然一新，年輕客群明顯增加，堅信只要繼續跟著總裁發展，可以走得更遠，而篤性吸引力法則的她，追尋更高的目標，自信喊出「謝謝東森！謝謝總裁！希望未來全台灣都是東森自然美」。

▲武曉倩認為品牌力極其重要，對東森自然美的發展深具信心。（圖／東森自然美提供）