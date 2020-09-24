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網友瘋狂囤貨的印度皂出「沐浴乳」！一罐才209元　對抗背痘更省力

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▲Her印度皂沐浴乳。（圖／Pexels、Her）

▲美黛詩Medimix推出液態皂，使用更方便。美黛詩綠寶石皇室藥草美肌沐浴乳300g、3入組，原價1197元、特價628元。點我購買。

記者李薇／綜合報導

Medimix「印度皂」受到很多人歡迎，網友在《美妝公社》大推分享，甚至表示一次都是40、50顆的囤貨，但有些人洗澡懶得用肥皂慢慢嚕，或總是擔心肥皂容易潮濕不好保存，沒關係，Medimix推出了液態皂，使用更方便又仍有香皂的清爽感，抗痘等功能也不減，沐浴乳的支持者們，趕緊下手。

來自印度的Medimix以美肌皂名聲響亮，同系列的沐浴乳也超級好用，「Her和她」引進多種款式，其中岩蘭草、藏紅花、薑黃3種熱門款的組合，原價1197元，特價628元，下殺5.2折讓人想大量囤貨，3款含不同成分，分別可以幫助肌膚煥白提亮、無瑕抗老、緊緻活膚，透過每天的沐浴就可以帶給肌膚潤澤保濕。

▲Medimix,印度皂,液態皂,Her和她。（圖／Her）

▲美黛詩Medimix沐浴乳多款。（圖／公關照）

成分天然、無皂鹼、防腐劑，而且不添加界面活性劑、動物脂肪，排除了有疑慮的化學成分，使用更安心。有些沐浴乳洗後仍感覺滑膩，但Medimix液態皂清爽舒適，加上天然草本香氣，相當療癒。

Medimix美肌皂對痘痘肌有很好的清潔效果，是讓人趨之若鶩的一大原因，但香皂不是每個人都愛用，現在有了同系列的沐浴乳，絕對是一大福音。

▲Medimix,印度皂,液態皂,Her和她。（圖／Her）

▲印度MEDIMIX美黛詩綠寶石皇室藥草美肌沐浴乳300g、3入組，原價1197元、特價628元。點我購買。

「Her和她」推出「Medimix美黛詩綠寶石皇室藥草美肌沐浴乳」300g，3入組（岩蘭草、藏紅花、薑黃），原價1197元，特價只要628元，平均每罐僅約209元，一次買進超省荷包，加入會員還可以拿購物金，更加划算。

▲Her 印度皂。（圖／Her、翻攝美妝公社）

▲印度MEDIMIX美黛詩綠寶石皇室藥草浴美肌皂精典熱銷組（淺綠寶貝 125gx4+深綠草本 125gx3+橘色檀香 125gx3），原價2,300元，特價330元。點我購買。

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關鍵字：

Medimix, 印度皂, 液態皂, 沐浴乳, Her和她, Her
fashion.net

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