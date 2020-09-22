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貝嫂替9歲女訂製洋裝被轟老氣　「應該讓她穿童裝」

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▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲維多利亞貝克漢辦線上秀唯一嘉賓是老公與小孩，長子與準媳婦缺席。（圖／翻攝victoriabeckham IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名時尚品牌昨舉辦線上2021春季秀，為遵守防疫規則，嘉賓只有她的家人，她特別請工坊為小女兒哈珀訂製紫色印花長洋裝與同款口罩，讓她美美出席發表會，未料引起網友正反兩面論戰，一派網友認為看起來超老氣，應該讓9歲的哈珀穿童裝，另一派網友則認為不該攻擊小朋友美醜，無論如何都是媽媽對女兒的一番心意。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲維多利亞貝克漢特別請工坊為女兒哈珀訂製紫色印花洋裝，卻被網友嫌老氣。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）
▲哈珀還獲得同花色的口罩與洋裝配成套。

維多利亞貝克漢此次為防疫辦線上秀，直播地點選在東倫敦的Victoria Miro藝廊，除了長子布魯克林與準媳婦妮可拉缺席，老公貝克漢、兩個兒子與哈珀都到齊捧場，且是唯一受邀的嘉賓，哈珀果然是貝克漢家的掌上明珠，獲得特別訂製的洋裝與口罩，維多利亞還在IG頻發寶貝女兒的穿搭。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲不同材質的高腰喇叭褲貫穿Victoria Beckham新系列。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）
▲優雅且充滿女人味的落地長洋裝。
 

暫拋場邊花絮，此次服裝秀呈現維多利亞對疫情的反思，她認為今年日子過得不容易，但人們還是要懷抱希望，因此她賦予新裝明亮的色彩，模特兒們以丹麥藝術家Tal R的作品為背景，展示袖長、褲長與裙長都刻意拉長的設計，各式材質的高腰喇叭褲貫穿此系列，她也沒忘了女人味十足的落地裙裝，配上鎖鍊結合金屬環圈的項鍊，女性的剛與柔恰好取得平衡。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲蕾絲等細膩裝飾洋裝，亦可搭配粗獷的金屬項鍊。

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, Victoria Beckham
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