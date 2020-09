比女人還美！金秀賢拍全新畫報　迷濛電眼讓粉絲暈了

記者李薇/台北報導

南韓演員金秀賢在《雖然是神經病但沒關係》中,以精湛的演技受到很多粉絲的支持,最近更是受到保養品牌青睞,獲邀成為全球代言人,只見他畫上清新淡雅的妝容,幾近素顏的照片登場,讓許多人立刻大讚太帥了。

▲金秀賢比女人還美的畫報。(圖/yukaris_ind IG、soohyun_k216 IG)



受到保養品牌COSRX看中,金秀賢成為全球代言人,預計在11月開始會有廣告陸續亮相,品牌認為,「金秀賢在演藝之路表現出色又亮眼,讓人覺得信任的形象,跟公司價值觀相同,所以才會找他擔任代言人。」

在《返校》中表現出色的曾敬驊最近也是同樣被法國彩妝品牌MAKE UP FOR EVER相中,合拍YouTube影片,在劇情中,他更是直接3分鐘內掉眼淚,超專業的形象,展現出演員的專業模樣,即使是新生代演員也讓人讚嘆他的精湛演技。

不只是合拍影片,MAKE UP FOR EVER 於9月起,推出全新設計包款「CARRY ME帶我走時尚包」,同時蒐羅品牌年度「TOP 口碑級明星商品」重磅推出 2 大組合:UHD 柔霧上鏡組、三大口碑升火明星組,裡面囊括了品牌最火的超級明星款系列,包括:ULTRA HD超進化無瑕粉底液、柔霧空氣粉餅、微霧輕感粉噴霧,以及第二波的 REBOOT 活潤精華粉底液、貼膚粉底刷#112,身為資深粉絲一定要入手。

▲UHD 柔霧上鏡組,優惠價3300元。(圖/品牌提供)