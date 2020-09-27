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比女人還美！金秀賢拍全新畫報　迷濛電眼讓粉絲暈了

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記者李薇／台北報導

南韓演員金秀賢在《雖然是神經病但沒關係》中，以精湛的演技受到很多粉絲的支持，最近更是受到保養品牌青睞，獲邀成為全球代言人，只見他畫上清新淡雅的妝容，幾近素顏的照片登場，讓許多人立刻大讚太帥了。

▲金秀賢,COSRX,MAKE UP FOR EVER,彩妝,保養,。（圖／IG）

▲金秀賢比女人還美的畫報。（圖／yukaris_ind IG、soohyun_k216 IG）

受到保養品牌COSRX看中，金秀賢成為全球代言人，預計在11月開始會有廣告陸續亮相，品牌認為，「金秀賢在演藝之路表現出色又亮眼，讓人覺得信任的形象，跟公司價值觀相同，所以才會找他擔任代言人。」

在《返校》中表現出色的曾敬驊最近也是同樣被法國彩妝品牌MAKE UP FOR EVER相中，合拍YouTube影片，在劇情中，他更是直接3分鐘內掉眼淚，超專業的形象，展現出演員的專業模樣，即使是新生代演員也讓人讚嘆他的精湛演技。

不只是合拍影片，MAKE UP FOR EVER 於9月起，推出全新設計包款「CARRY ME帶我走時尚包」，同時蒐羅品牌年度「TOP 口碑級明星商品」重磅推出 2 大組合：UHD 柔霧上鏡組、三大口碑升火明星組，裡面囊括了品牌最火的超級明星款系列，包括：ULTRA HD超進化無瑕粉底液、柔霧空氣粉餅、微霧輕感粉噴霧，以及第二波的 REBOOT 活潤精華粉底液、貼膚粉底刷#112，身為資深粉絲一定要入手。

▲金秀賢,COSRX,MAKE UP FOR EVER,彩妝,保養,。（圖／IG）

▲UHD 柔霧上鏡組，優惠價3300元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

金秀賢, COSRX, MAKE UP FOR EVER, 彩妝, 保養
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