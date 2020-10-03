5款「草本調香水」推薦　這瓶青草香連男友都忍不住多聞幾下

▲（圖／@knhs2、小紅書、Guerlain）



是否覺得手邊的香水味太過濃膩了呢？偶爾來點小清新轉變一下心境吧！5款「草本清新調」香水，在這種酷熱的天氣下，沒有什麼比一股清香更讓人神清氣爽了！讓你一噴即享受沁涼的感覺～自然不做作才是仙女的作風

1. 嬌蘭 花草水語香氛系列 晨曦草露淡香水，75ml／NT$3,050

▲（圖／Guerlain）



「花草水語系列」是嬌蘭最具代表性的香氛之一，這款「晨曦草露淡香水」以濃郁青草、柑橘及三葉草作為前調；中調則以綠薄荷和綠茶延續，調和成清新爽朗的香氣，彷彿置身於剛修剪完的草地上，吸收許多大自然的芬多精，非常神清氣爽！

2. diptyque 青蕨淡香精，75ml／NT$5,000

▲（圖／pinterest）



以薄荷香氣為主，結合天竺葵、廣闊香和玫瑰，清冷中帶有一絲溫暖，清新細緻、深沉又自然，在炎熱的夏天一噴，周圍瞬間降溫10度，就像是喝了一瓶薄荷汽水，是一款非常值得入手的中性淡香精。



3. Sisley 綠野仙蹤香水，50ml／NT$3,000

▲（圖／小紅書）



「綠野仙蹤」是非常有個性的香水，它將自然素材作為雛形一一濃縮進香氣裡！雖然前調犀利，但整體聞起來卻是是青翠草原的香味，彷彿置身在綠色田野中，望著園丁修剪著灌木叢，充滿綠意，神秘的青草味帶有會讓人上癮的魔力！



4. Aesop 悟香水，50ml／NT$3,500

▲（圖／小紅書）



「悟香水」是Aesop家最經典、也是非常不易撞香的香味，自然的青草香味，結合羅勒葉與柑橘清香，又帶點一絲絲木質香調，鮮明的層次既神秘又讓人猜不透，不由自主地沈浸其中，非常符合Aesop家低調獨特的形象！



5. 愛馬仕 屋頂花園中性淡香水，50ml／NT$3,050

▲（圖／小紅書）



愛馬仕的「花園香水系列」大家應該都不陌生吧！這款「屋頂花園」淡香水是非常清新、年輕有活力的香味～前調像是雨後青草間散發的芬芳，獨自走在青蘋果園，享受那份寧靜，並沒有很重的花香味，整體是淡雅清新的意象！



編輯整理：曹毓珊

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