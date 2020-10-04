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打趴白花調！男生公認聞了最有好感的香氛是「中性香調」　

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挑選衣著要看場合，選擇香水又何嘗不是呢？不過若你還以為男人們依舊鍾情於「白花調香水」那可就大錯特錯了！近期PTT版上就有眾多男網友分享最誘人的香水味，結果顯示，竟有高達85%男網友不再愛女人味香水，反而公認「中性帥哥香調」最為吸引人，今年女生想倒追摘桃花，這3大選香攻略還不快收藏！

中性帥哥香調

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

▲ （圖／st-rose.com、lookslikefilm.com）

近幾年時尚、美妝圈不再區分生理性別，反而一一崇尚中性風格，誰說只有女孩子才能穿粉紅色？誰說只有男生才能穿西裝？甚至中性香水、男性香水也都沒了性別的隔閡！無趣且大眾化的白花、紅花調香水早已無法滿足女性的味口，因此男性淡香水系列，清雅、帶有豐厚佛手柑與檀香交織而成的溫順氣息，噴上身，讓你的性格不再鋒芒畢露，是許多這類型的中性男香用於女性身上，是許多男生公認好感度最高的氣味。

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

SAUVAGE曠野之心香精曠野之心香精

狂野麝香與甜膩柑橙的完美結合，沒有濃烈的粉味與煙燻味，抹在耳後散發出來的反而是荒野中冰雪融化的細膩香氣，DIOR熱賣男香SAUVAGE曠野之心，不只是男香，更是男女都適合的調情之香！香草味的底蘊讓這中性的韻調輕柔不陽剛，抹在脖子隨著情侶相擁的瞬間，渾厚的麝香貼合著體溫，絕對能讓荷爾蒙直線飆升。

Penhaligon's潘海利根布倫海姆淡香水

若你正在尋找一瓶過鼻難忘的香水，不妨到Penhaligon's潘海利根的櫃點晃一圈！善於把玩木質香調的它，將每一款香氛都化為一幅畫般，這款布倫海姆淡香水，將檸檬、萊姆的酸與甘揉入香調中，薄薄的麝香鋪陳讓香氣更加沉穩，不過你也別擔心噴了一身MAN味，它裡頭還撲滿層層薰衣草香，聞起來舒適又有親和力。

ISSEY MIYAKE三宅一生一生之水 男性淡香水

雖是男性香水，但噴在女性身上反而有種偷穿男友襯衫的性感風貌，這款三宅一生經典一生之水男性淡香水，清新的白花調讓它成為回購率最高的香水之一～若你討厭無趣的白花香，卻又迷戀淡雅淡香水，不如嘗嘗它！將印度檀香、琥珀煙草、老鶴草等氣息濃厚的香材揉入百合花香中，些許檸檬香馬鞭草點綴，讓你越聞越耐聞！

木質草本香

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

▲ （圖／nycbambi.blogspot.com、9gag.com）

性感、風塵僕僕的玫瑰、牡丹等紅花調香氣，雖然第一口就能讓人荷爾蒙噴發，但這樣大眾的獵男香，卻無法在男人心中留下記憶點！因此某一派的女性開始發掘另一條選香路線，那就是草本調！帶有些許甘草、木質香氣，聞起來就像空間中自然的氣息沾上身，不過於刺鼻也比花香來得耐聞，很多男網友都分享，噴有草本木質香水得女孩經過身旁，都會讓人不經意轉頭，且好奇這女生得個性如何呢～（羞）

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

Aesop熾香水

很多人害怕草本木質香味，原因在於討厭那濕潤的尾韻，而這款Aesop熾香水卻把森林的芬多精烘烤後再現，有著Aesop一貫地苔蘚、柏樹草香，更加入了煙燻、木質調的厚實滋味，一點點土味、香根草香與木頭香相互搭配，讓人就像徜徉在扁柏森林般安穩舒適。

LE LABO香根草46淡香精

擅長旅行的LE LABO，在香材的挑選上總是格外細心，其中這款深受許多個性女孩喜歡的香根草46淡香精，以來自海地岩蘭草作為主調，配上乾性木質香，琥珀香纏繞於香調間，讓它的香氣充滿男性的陽剛氣息，不過沒有性別區分的它，用於女生身上，個性感反而會更加濃厚。

香奈兒LES EAUX DE CHANEL巴黎-杜維埃

香奈兒LES EAUX DE CHANEL系列是許多男孩女孩間最受歡迎的入門款，其中這瓶用羅勒、西西里柑橘相互交織而成的綠色甘草香，輕柔不膩口，聞一口還會回甘連綿於鼻腔間，你說要儂編形容這味道像什麼？或許就像是南法春夏交界時，青草、果樹遍佈滿園的勝景吧！

溫柔奶甜香

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

▲ （圖／helloglow.co、instagram.com）

很多人都說撒嬌女人最好命，是啊，香水味若能帶點甜味，也會讓好感度更加分！評比中，有一部分的男網友提到，很喜歡女生身上散發小女孩嬌嫩的氣息，不是輕浮、幼稚的水果甜香，而是保有嫵媚、像是穿著成套洋裝的香草、焦糖所散發的溫柔奶香，不像寶寶味般膩口、卻又能展現甜到牙疼的風韻，約會噴上它，勾勾手都能讓男人心跳加速。

▲▼ 85%男生不愛女人味香水？女生倒追選香攻略，「中性帥哥香調」奪冠打趴白花香（圖／Bella儂儂）

Hermès　Hermessence Santal Massoïa Hermès

Hermès的Hermessence Santal Massoïa是一款木質香調的中性香水。俐落、穩重的簡約瓶身，讓它從眾多橘色品項中脫穎而出，不過，令人驚豔的是，這款香水的成分選用了檀木、牛奶、糖、和醇厚花果，重乳重糖的甜香味噴上身，就像穿上白色連身洋裝，親切可愛惹人疼愛。
　　　　
YSL CINEMA 夢幻巨星女性淡香精

白花就像是YSL香水的座右銘，或許在一般人心中YSL總是代表著性感、風騷，但其實，還有一款奶香經典你不曾注意過！這款CINEMA 夢幻巨星女性淡香精，成分中雖然沒有奶也沒有糖，但濃郁的杏仁花與香草香，讓它聞起來就像一塊可口的海綿蛋糕，想讓人一口接一口！用它當作約會秘密武器，絕對百戰百勝。

Prada Candy 淘心女郎女性淡香精

陶氣的Prada老是愛玩弄糖果與香水，這款Candy 淘心女郎女性淡香精，不光只是將糖果入名，在香材的選擇中也大膽融入了濃郁焦糖香，撲鼻而來的奶糖香氣加上嫵媚的白麝香雞尾酒，噴上它就像身處一席美食晚宴，有點甜又不會太甜，調情用剛剛好！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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