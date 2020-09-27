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王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生

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走過港劇輝煌的80年代，那一張張熟悉的女神面孔讓當年無數少男少女砰然心動，而其中被列為古裝劇九大美女與朱茵、張曼玉並列前十的王祖賢，近期素顏照曝光，防腐級的凍齡臉蛋更被網友公認為最強不老美魔女！王祖賢53歲凍齡保養不科學，日常全靠這樣吃，水嫩臉蛋媲美大學生！

王祖賢53歲「防腐素顏」太犯規

▲▼王祖賢53歲素顏太犯規！80年代女神凍齡保養全靠「它」（圖／Bella儂儂）

▲（圖／微博）

當年在代表作《倩女幽魂》中飾演女主聶小倩因而紅極一時的王祖賢，圓滾滾的大眼睛以及性感翹唇讓她成功獲得古裝第一美女的稱號，而今年步入53歲的王祖賢，面容雖然沒有年輕時般有朝氣，但那澎潤的臉蛋與無暇肌膚更讓粉絲們驚呼：女神這些年是不是偷吃防腐劑啊！王祖賢繼2004年宣布息影後，近日日常素顏照曝光窈窕身材、凍齡臉蛋，也讓人好奇，我們的女神姐姐骨子裡到底藏了什麼神奇抗老祕方！？

早晨一杯溫水老態不停留

▲▼王祖賢53歲素顏太犯規！80年代女神凍齡保養全靠「它」（圖／Bella儂儂）

王祖賢曾大方分享，她的保養祕方其實很簡單，第一招就是喝水！她說，她每天早上起床一定會喝兩大杯溫開水，溫水除了有助於身體新陳代謝、加速排毒，在早晨空腹時飲用，還能補足夜晚身體、肌膚流失的水分，長期下來你會發現不只肌膚狀況更穩定、消化更順暢，也較不容易水腫肥胖、顯老呢。

葡萄柚瘦身養顏美容

▲▼王祖賢53歲素顏太犯規！80年代女神凍齡保養全靠「它」（圖／Bella儂儂）

▲（圖／shape.com）

不過王祖賢也提到，不只日常飲水是基本功，她在三餐飲食的控制上也以清淡為原則！日常喜愛吃水果的王祖賢最常吃的，莫屬富含高抗氧功效的葡萄柚！葡萄柚具有豐富維他命C和鉀，能有助於增強抵抗力與降血壓，同時，還能延長肌膚保鮮期達到抗氧化、修護皮膚細胞的作用。不過由於葡萄柚屬性偏涼，雖然好處多多但不宜食用過量，才不會瘦身、美顏不成反而傷身喔！

30分鐘居家運動

▲▼王祖賢53歲素顏太犯規！80年代女神凍齡保養全靠「它」（圖／Bella儂儂）

▲（圖／王祖賢wangzuxian_joeywong@IG）

別看王祖賢頂著一張小巧瓜子臉，站起來的身高不僅高達172cm，還曾是個不折不扣的籃球健將！一直以來都熱愛運動的她，早已將運動視為日常一部分，甚至每天堅持運動30分鐘，並且運動時絕不開冷氣，對她來說，自然的排汗才能讓體內毒素徹底排出，不吹冷氣也能避免流汗後著涼的問題，運動入門女孩不妨試試這招呦！

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

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