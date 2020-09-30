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美妝YouTuber誰最狂？台灣5位Pro級彩妝達人　快來按追蹤

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學化妝本來就不是件容易的事情，各種化妝品、用具更是讓初學者看得眼花撩亂，不知道該從何開始，這時候美妝YouTuber就是我們最強的戰友！！現在儂編就來推薦5位超強美妝「油土伯」，從狂野辣妹到溫柔小姊姊通通都有，滿足任何風格的女孩！影片內容滿滿的上妝技巧跟手法，保證讓你成為pro級彩妝大師！

Astor

▲▼美妝YouTuber誰最狂？Astor、Nana...台灣5位彩妝達人從

▲（圖／heyheyastor@IG）

Astor的風格前衛、妝容精緻，曾是模特兒的她，近距離學習了許多專業彩妝師的化妝技巧，頻道的「新手必看」播放清單中，光是「遮瑕」就從黑眼圈、泛紅、雀斑、痘疤…到用具選擇等等，有著超詳細教學，看了絕對讓你收穫滿滿！！影片內容更是因為她的浮誇表情跟字幕超級好笑，看了鐵定笑翻！

Cindy H

▲▼美妝YouTuber誰最狂？Astor、Nana...台灣5位彩妝達人從

▲（圖／cindyhhh32@IG）

自稱「迷唇姐」的Cindy，風格帶點輕歐美混韓系。曾經模仿過泫雅、IU等知名女星妝容，是位仿妝達人！頻道單元「心蒂急診室」中有豐富詳細的彩妝教學，讓新手也能不踩地雷！「吐槽公關品」也讓觀眾看到她不做作的真性情，別看她酷酷的外表，個性可是超級搞笑，是被美妝耽誤的諧星！此外，酒糟肌的她，對於保養也很有心得分享，敏感肌同胞們必看！

Jessica Lin

▲▼美妝YouTuber誰最狂？Astor、Nana...台灣5位彩妝達人從

▲（圖／jessicalinchannel@IG）

火辣性感的Jessica曾經在美國讀書，妝容風格是標準的混血辣妹妝，野生眉、又黑又濃密的睫毛、較重的打亮跟修容與是她的妝容重點，營造出帶有加州豔陽的古銅美女氛圍，適合想當辣妹的女孩！熱愛健身的她的身材也是相當火辣！「茉莉公主」的仿妝更是讓儂編覺得根本是《阿拉丁》根本就是找她拍得吧！？

It‘s Jcnana 蒨蒨

▲▼美妝YouTuber誰最狂？Astor、Nana...台灣5位彩妝達人從

▲（圖／itsjcnana@IG）

住在加拿大的Nana相當有知性氣質，頻道中妝容多元，適合大學生上班族的朋友們，從「簡單快速學生妝」、「情人節溫柔甜美約會妝」到「綠茶婊妝容」一應俱全！妝容精緻有質感，而且日常不論是上學、上班都相當合適。身處西方國家的她，化妝風格融合了東西方國家的優點，也有不少歐美彩妝的開箱，儂編每次看了都好想跟著一起下單啊！！

Tang_ful

▲▼美妝YouTuber誰最狂？Astor、Nana...台灣5位彩妝達人從

▲（圖／tang_ful@IG）

不管是歐美浮誇濃妝，還是溫柔小姐姐都能輕鬆駕馭的Tang，化妝功力絕對是一流！頻道中時常有歐美化妝品開箱，喜歡歐美辣妹妝的姐妹們絕對不能錯過！高彩度的眼影在她的巧手下一點也不顯髒，反而精緻的跟藝術品一樣，儂編每次都驚呼連連！時不時還有吃播影片，Tang做菜跟吃飯的模樣，實在太療癒啦！

TEXT／Bella.tw儂儂

編輯整理：鄭惠心

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, 美妝, YouTuber, Astor, Nana, 彩妝達人, 韓妞, 化妝品, 初學者, 化妝
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