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FAURE LE PAGE「迷彩龍鱗紋」系列限量登台　超狂服務什麼都能客製

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▲FAURE LE PAGE（馥瑞樂爵）2020新品。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

法國經典300年老牌FAURE LE PAGE（馥瑞樂爵）今（22日）舉辦新品發表會，預告全新「ECAILLES迷彩」圖騰帆布系列將於11月底至12月底，為期一個月的時間內限量、限定上市。並趁此時特別引進了品牌的改造電動機車收藏，展示FAURE LE PAGE提供的客製化服務，自2018年台灣設店以來，以往只接受珍稀皮革訂製，現在則接受經典的「龍鱗紋」訂製單品，只要提出需求都可以提交評估製作。

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE「ECAILLES迷彩」系列將於11月底限量、限期登場。（圖／品牌提供）

最新的「ECAILLES迷彩」系列第一站選擇在台灣曝光，系列包款將FAURE LE PAGE經典的「龍鱗紋」結合早期槍械上常出現的波紋圖騰、蝸殼紋路，以呼應品牌製作兵器起家的歷史，象徵著「力量與誘惑」，此系列包款的面料與頂級精品愛馬仕（HERMES）絲巾出自同一家法國里昂的印刷工廠，在校色上特別精準。而採用銀灰色階的拼接搭配方式，靈感則是來自於巴黎城市中常見的「鋅屋頂」、花崗岩鵝卵石等建築物材質，融合法國在地的生活習慣。

▲馥瑞樂爵新品。（圖／記者王則絲攝）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／記者王則絲攝）

▲（上圖）名媛錢德月女士的千金董若彤 Tiffany與（下圖）李立群的千金李元元 Yun Yun都紛紛相中了迷彩圖騰包款。（圖／記者王則絲攝）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲都會迷彩托特包，NT＄45,500 。（圖／品牌提供）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲都會迷彩旅行包，NT＄69,300。（圖／品牌提供）

FAURE LE PAGE於1717年創立，最早是為皇室製作武器起家，因此可以在品牌中看見許多「戰爭」元素，2020新品系列中，推出了眾多「槍套」造型的設計款單品，並結合經典龍鱗紋帆布圖騰，款式上十分中性，不分男、女都可使用。

▲馥瑞樂爵新品。（圖／記者王則絲攝）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲龍鱗紋迷彩短夾，NT＄15,400、手槍卡夾，NT＄11,500。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

另外，今年也有推出大家非常喜歡的可愛鑰匙圈系列，採用了創意總監Augustin de Buffévent特別喜歡的職業角色，包括超級英雄、美式橄欖球員、摔角選手、消防員以及潛水員，讓它們以Q版的卡通樣貌呈現，並戴上FAURE LE PAGE的代表性元素「頭盔」，非常可愛又有意義。

▲馥瑞樂爵新品。（圖／記者王則絲攝）

▲2020新推出的可愛人物鑰匙圈，NT＄13,440。（圖／記者王則絲攝）

FAURE LE PAGE自2018年登陸台灣，當時便有提供珍稀皮革客製化訂製服務，而現在則更增加了龍鱗紋圖騰帆布的訂製選擇，不只是這次展示的機車配件，只要民眾至店面洽詢提供需求，不論什麼樣的單品都可以進行製作評估，將設計圖送到國外工廠製作後，成品到手大約需等待8～12個月。像是在歐洲許多民眾有打獵的嗜好，便會請FAURE LE PAGE特別製作專屬的「槍盒」。

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲ 董若彤踏上FLP X SOLEX 小小機車展演包款。（圖／品牌提供）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲粉色蟒蛇皮手槍小方包，NT＄99,400。（圖／品牌提供）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／品牌提供）

▲卯釘手槍包，NT＄50,000。（圖／品牌提供）

▲馥瑞樂爵新品。（圖／記者王則絲攝）

▲沙丁魚Boum box，NT＄108,900。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

FAURE LE PAGE, 馥瑞樂爵, 2020, 訂製, 客製化, 董若彤, 李元元
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