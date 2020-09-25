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一咬酥脆Q彈！油條裡包著AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能吃

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記者李薇／綜合報導

澎湖的海鮮讓很多人吃過就難以忘懷那鮮甜的滋味，來自澎湖的「胡媽媽的灶腳」以干貝醬、黃金貝醬起家，整顆的干貝加入醬料之中，拌飯拌麵都簡單又好吃，最近品牌又推出全新的「金包銀花枝油條」，以花枝漿包裹進油條之中，吃起來「卡滋」爆發滿滿海味，是在地功夫菜，不想去澎湖人擠人，又懷念當地海鮮，絕對要嚐。

 ▲胡媽媽的灶腳,胡媽媽,花枝,干貝醬,澎湖。（圖／Her）

▲胡媽媽的灶腳金包銀花枝油條，75g X 6包，送澎湖野生鮮凍小卷200g，市價1,454元、特價1,080元，點我購買。

因為紀念媽媽、想念媽媽在廚房裡忙進忙出的模樣，因此女兒們成立了「胡媽媽的灶腳」，希望將媽媽對料理的堅持傳承下去，其中胡媽媽的拿手菜「干貝醬」重現後，成為招牌商品，受到很多粉絲喜歡，到澎湖必買的就是這罐，還有人吃不夠乾脆直接宅配回家，因為不管搭配麵食、炒飯、煮麵都美味。

除了醬料系列，胡媽媽的灶腳推出「金包銀花枝油條」，用料實在，光是想到那酥脆鮮甜的味道，就讓人流口水。花枝與油條為7：3的黃金比例，只要簡單煎或炸，就可以享受到澎湖海鮮的鮮甜，口感香酥濃郁，讓人一塊接著一塊。

 ▲Her 胡媽媽灶腳 油條花枝。（圖／Her）

▲花枝與油條以7：3的黃金比例，製成美味的金包銀花枝油條。

關於食安問題也完全不用擔心，胡媽媽的灶腳金包銀花枝油條，採用精選2公斤、30公分左右的AA級大花枝，製作成百分之百花枝漿，絕對無添加硼砂、色素、漂白、防腐劑等，手工打漿後，自然呈現完美彈性，吃起來扎實Q彈，搭配酥脆的油條，滋味絕妙。

現在不需要特別跑澎湖一趟，購物網站「Her和她」推出胡媽媽的灶腳金包銀花枝油條6入，再送一盒200g小卷，市價1450元、特價只要1080元，全程以攝氏負18度冷凍配送，確保食材絕對新鮮好吃，加入Her和她會員還可以享有購物金折抵等許多優惠，記得加了會員後快快下單。

▼▼點圖搶美味▼▼

 ▲胡媽媽的灶腳,胡媽媽,花枝,干貝醬,澎湖。（圖／Her）

▲胡媽媽的灶腳金包銀花枝油條，75g X 6包，送澎湖野生鮮凍小卷200g，市價1,454元、特價1,080元，點我購買。

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