張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位男明星

還記得儂編替大家介紹過中國新生代男演員們男扮女裝嗎？這些俊美男星扮成女人的媚態萬千，裝萌、撒嬌、俏皮眨眼根本會勾魂，一點都不輸給女明星呢！儂編趁勢推出第二彈，丁禹兮 、張藝興、肖戰…等中國小生扮女人真的太美，讓人好想繼續看下去呀！



張藝興

▲（圖／努力努力再努力x-weibo、秦嵐-weibo）

曾經以韓團EXO_M出道的中國藝人張藝興 ，不只長相帥氣，擅長吉他和鋼琴的他更是多才多藝，張藝興外貌相當俊美，五官精緻得讓人沒話說，難怪他特別會被徵選入韓團，而他之前曾經和其他男星搞怪扮演《延禧攻略》男人幫版，一出手就巧扮富察皇后，端莊美麗的氣質模樣根本差點把秦嵐壓下去，讓儂編佩服得五體投地！



丁禹兮

▲（圖／丁禹兮-weibo、onefm）

《傳聞中的陳芊芊》爆紅的丁禹兮，在劇中就犧牲扮成女裝，只為了寵妻趙露思，讓心愛的女人為之一笑，讓螢幕前觀眾也看得笑彎了腰。網友也找出丁禹兮從前在《修羅的遊戲》當中扮成女人的模樣，只見他擦上唇膏、換上蕾絲短裙，一雙美腿美腿讓網友美得驚艷，紛紛表示「那腿！我也可以」、「根本比趙露思還要美」、「腿又白又細能和台比101比…」

肖戰

▲（圖／youtube、X玖少年团肖战DAYTOY）

《陳情令》捧紅了英俊的肖戰，其實老早就從「X玖少年團」歌唱團體發跡的他，苦熬3年多因為戲劇才大紅，看看他精美的顏值，就連扮成女裝也一點也不遜色，要知道紅色的大蝴蝶結不是隨便誰都能撐起來的！加上微微一笑魅力值直線上升的臉頰旁酒窩，肖戰真的是不管男裝、女裝都很好看啊！（人帥真好）



王一博

▲（圖／sina、UNIQ王一博-weibo）

顏值能與肖戰抗衡的，還有《陳情令》雙帥的另外一位男星王一博，今年才22歲的他，皮膚白皙、長相標緻，是位確確實實的美男子，原以為肖戰的女裝已經夠美了，看到王一博扮成女人溫柔婉約、端莊秀麗的模樣，不說還真的以為是哪一家的名門閨秀呢。



朱一龍

▲（圖／朱一龙-weibo）

紅到入圍福布斯中國名人榜，有「朱老師」、「龍龍」之稱的朱一龍，近年憑著《知否知否應是綠肥紅瘦》還有網路劇《鎮魂》再次獲得大家的喜愛，長相濃眉大眼、英氣十足的朱一龍，扮成女裝竟然美到登上熱搜，水汪汪大眼和小巧的瓜子臉，被網友大讚是盛世美顏，一張張不斷連發的美圖也讓朱一龍獲得「美裝大佬」的封號。



王俊凱

▲（圖／TFBOYS王俊凯weibo）

提到女裝專用大戶絕對不能不提到「TFBOYS」組合隊長王俊凱，扮起女人來可高貴、可性感、也可以很可愛，靈動大眼、長髮造型和白皙肌膚根本就是活脫脫的女孩子，加上網美級專業pose捧著臉頰，看起來相當有少女心，也難怪粉絲們三不五時就敲碗王俊凱女扮男裝美照啦！



易烊千璽

▲（圖／youtube、TFBOY易烊千玺-weibo）

同樣扮起女生很嬌俏的還有「TFBOYS」另一個成員易烊千璽，19歲的他相當頑皮，扮起女孩可愛指數滿分，連自己也忍不住自誇，還對大家搞笑自稱「我是劉艷芬」（儂編怎麼想到阿瀚的阮月嬌…）看來這深藏不露的戲精，不愧是剛以《少年的你》抱回大獎的最佳新演員，前途根本無可限量啊！

TEXT／Bella.tw儂儂

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