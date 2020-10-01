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文具控必收的「漸層印泥」！山茶花、錦鯉等5款配色美翻

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▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

印泥不再只是單色！打破過去常見的紅、黑和藍印墨，日本設計師歌代悟（Satoru Utashiro）以大自然為啟發，將山茶花、錦鯉、海洋、森林和柑橘作為主題配色，相較於傳統的單色印泥有著更強大的視覺效果。此創意發想就在2019年榮獲日本文具公司「寫吉達Shachihata」所舉辦的第12屆SNDC設計比賽，而寫吉達也在今年將此系列正式商品化，快跟著儂編一起看看近期推出的這5款複色印泥吧。

象徵幸運的錦鯉印泥

▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

過年送禮不知道可以送什麼嗎？這款「錦鯉印泥」一定是你的好選擇！將新年喜氣紅與對比強烈的黑色做搭配，同時帶有濃濃的傳統日本風味，而錦鯉也象徵著健康、富貴、吉祥與幸福，非常適合在新年贈人給予祝福。

柔美的山茶花色

▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

如果印泥可以轉化成角色，這款「山茶花」無疑是這5款印泥中的美女擔當！紅中帶金的配色就跟山茶花開時一樣優美，平時喜愛紀錄生活的你，想佈置出豐富又獨特的手帳的話，那麼有著繽紛色彩的「山茶花印泥」再適合不過了。

藍色漸層的海洋印泥

▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

以「海洋」作為主題的這款印泥，結合4種深淺不同的藍色調，讓它在使用上可以帶來更多樣的變化！會根據你沾取範圍或印泥大小，蓋印出不同的藍色漸層，沈穩的深藍色配上純淨的淺藍，讓你充滿濃濃的藝術氣息。

森林系暖色印泥

▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

這款「森林」印泥將橘黃色作為中間主體，配上深淺不同的綠色調，就像我們在森林裡，看見陽光穿過綠葉灑落下的景色一般！溫柔的暖色系漸層卻不失精緻、高端文化氣息，是不是有股奇妙的力量讓心情變的很好！

鮮明飽滿的柑橘色

▲▼ 2020手帳控必收的5款「漸層印泥」！山茶花、錦鯉、海洋…山海花世界見真「章」，文青控必收！（圖／Bella儂儂）

最後為大家介紹的「柑橘」款，以大量鮮黃色配上些許的草綠、深綠與橘紅色，活潑的顏色變化讓人活力滿滿，獨特的漸層色調看起來還超有個性！採限量試賣的這5款印泥，目前推出的第一波已全數販售完畢，期待未來寫吉達可以將此系列產品變成長賣款。（儂編已經等不急啦）

編輯整理：陳怡瑄

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／SNDC.design、shachihata.jp

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

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