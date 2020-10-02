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「黑咖啡+綠茶」瘦身法正夯！喝對時間一個月甩肉6公斤

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▲▼ 張韶涵、迪麗熱巴也喝！日本女生瘋傳「黑咖啡+綠茶」瘦身法，搭配xx一週練出23吋腰（圖／Bella儂儂）

▲（圖／parents.com、stocksy.com）

女人一生總逃不開肥胖的魔掌，冬天覺得肚子大了點、夏天擔心小腿手臂粗壯又肥短，每天照著鏡子總是找不到一個最完美的角度～不過試了這麼多減肥小偏方卻總是不見效該怎麼辦？最近在日本女孩話題間，討論度最高的瘦身方式，莫過於由知名作家工藤孝一發起的「黑咖啡+綠茶」瘦身法！看似極端的瘦身食譜，也是許多女明星的私房減肥密技！若你總是找不到瘦身的動力，不如看看他們怎麼做。

「黑咖啡+綠茶」瘦身法

▲▼ 張韶涵、迪麗熱巴也喝！日本女生瘋傳「黑咖啡+綠茶」瘦身法，搭配xx一週練出23吋腰（圖／Bella儂儂）

▲（圖／willfrolicforfood.com、store-of-suhel.myshopify.com、mindbodygreen.com）

人人都知道綠茶、黑咖啡單一飲用能有助於減脂瘦身，不過最近在日本卻流傳著一道複合型的超狂瘦身飲品「黑咖啡+綠茶」！而這獵奇的減肥菜單來由其實源自於一本＂個人減肥日記＂！日本知名作家工藤孝一曾一度胖至近100公斤，藉著減重醫生的指引下順利甩肉6公斤，其中這款「黑咖啡+綠茶」便是他瘦身時的最大幫手！他在書中解釋到，黑咖啡與綠茶需要1:1的黃金比例調和，並每日搭配三餐各喝一杯咖啡杯的量，不僅能有效抑制食慾、控制脂肪堆積，甚至減重效果相當驚人，實測過程中，受試者平均一個月都能大減5-6公斤呢！

黃金瘦身時間要把握

▲▼ 張韶涵、迪麗熱巴也喝！日本女生瘋傳「黑咖啡+綠茶」瘦身法，搭配xx一週練出23吋腰（圖／Bella儂儂）

▲（圖／weheartit.com、style-yourbody.tumblr.com）

妳一定也會好奇，黑咖啡與綠茶雖然都是減脂超級飲品，但也容易刮胃引起腸胃不適，搭配一起喝真的好嗎？妳想的沒錯！營養師就提醒，黑咖啡與綠茶確實能有效控制脂肪堆積、抑制食慾，但加在一起的效果最主要是增加口感與減少酸澀感，適合不愛喝咖啡的外食族嘗試！不過飲食搭配上也要注意，絕對不能空腹喝，且早上第一杯飲用時間最好介於早餐後9點到11點之間，這時喝一杯黑咖啡綠茶，除了能幫助代謝、消水腫，也能避免吃飽想睡的情況！

運動規律是關鍵

▲▼ 張韶涵、迪麗熱巴也喝！日本女生瘋傳「黑咖啡+綠茶」瘦身法，搭配xx一週練出23吋腰（圖／Bella儂儂）

▲（圖／vuoriclothing.com、b.passagesmalibu.com）

很多女明星都愛早上喝一杯黑咖啡綠茶不是沒有原因，那是因為早餐後喝一杯除了能有效減脂也能抑制食慾，降低中餐的攝取量，再者喝完黑咖啡綠茶後搭配輕量的有氧運動，跳繩、慢跑或是瑜珈燃脂效率會更高呢！當然了，不只黑咖啡綠茶的選擇上要挑選溫熱、無加糖的類型，運動、日常飲食的搭配也很重要！像是有心血管疾病、體虛、腸胃不適的患者就不建議飲用，飲用時也要搭配均衡飲食，切勿暴飲暴食吃過多高熱量食物，再者每天最少要搭配30分鐘的運動活絡體循環，效果會更健康更顯著喔！

最後，儂編也要提醒，以上瘦身方式不一定適用於所有人，想瘦身、減脂之前，必須先諮詢專業醫師建議，選擇最合適自己的方案，才不會愛美不成反失了健康！

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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